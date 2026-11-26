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ドイツ代表MFジョシュア・キミッヒは、オランダに5-0で大勝した後、ハイプレス戦術の効果を強調。後半の圧倒的な戦いぶりを称え、グループA2首位を確保した一戦を振り返った。

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圧倒的な戦いぶりでグループ首位を確保

ドイツはUEFAネーションズリーグのグループ最終戦で圧倒的な強さを見せつけ、ベルリンのオリンピアシュタディオンでオランダを5-0で下した。中盤で中心的な役割を果たしたジョシュア・キミッヒは、ユルゲン・クロップ監督率いるチームが前半終了時のリードを大勝につなげる戦術的な戦いを支えた。

この大勝により、ドイツはギリシャとオランダを抜いてグループA2の首位に立ち、3月の準々決勝でシード権を得ることが確定した。

オランダとのネーションズリーグの一戦についてのキミッヒの分析は、欧州の伝統的なライバル対決を特徴づける中盤での激しい攻防を浮き彫りにしている。次の代表戦を前に、英国の読者は登録時に bet365のボーナスコード を利用すれば、ライブ配信や新規登録特典を利用できる。

ハイプレス戦術を実行

試合後、キミッヒは、ピッチの高い位置から積極的にプレスをかけるという試合前の戦術的な指示が、90分を通じて大きな成果を生んだと説明した。

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「今日はピッチの高い位置からプレスをかけたかった。高い位置で何度もボールを奪えた」とキミッヒは語った。

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「最初の2ゴールは信じられないほど素晴らしいシュートだった。本当にいいプレーができた」

キミッヒが中盤で柔軟にポジションを取ったことで、ドイツはこぼれ球を繰り返し回収し、プレッシャーをかけ続けることができた。

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不安定な立ち上がりを克服

キミッヒは、序盤は両チームが主導権を争い、難しい展開だったと認める一方、後半にはドイツの落ち着きが大きく増したと指摘した。

「前半は少し落ち着かなかったが、後半は僕たちにとって本当に素晴らしかった」とキミッヒは振り返った。

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「後半はより落ち着いて、攻撃的にプレーできた。だからこそ、チャンスにつながる位置でボールを奪い返せた」

新たなスタートと明確な方向性

今回の代表活動期間を広い視点から振り返り、キミッヒはワールドカップ後の激動の時期を経たチームの今後に楽観的な見方を示した。

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「もちろん、ワールドカップでの不振が象徴するように、激動の一日だった。今は新たなスタートを切り、新しいチームになった」とキミッヒは付け加えた。

「今回の代表活動期間には、2試合ともいいプレーができた。僕たちのサッカーがどの方向に向かっているかが分かるはずだ」