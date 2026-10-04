マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるロイ・キーンが、イングランド代表がクロアチア代表を7-0と圧倒した一戦の後、ジュード・ベリンガムについて大胆な発言を放ち、ITVのスタジオ内を驚かせた。レアル・マドリードの至宝を、サッカー選手の中でも別格の地位に位置づけたのだ。

キーンは試合分析の中で、ベリンガムはサッカー史上最も偉大な選手の一人となり得る素質をすべて備えていると語り、その域に達するためには、まず怪我を避け、キャリアを通じて精神的な均衡を保つことが必要だと指摘した。

この元マンチェスター・ユナイテッドの名手の発言は、クロアチア戦でのベリンガムの特別な一夜の後に飛び出した。彼はこの試合で1ゴールを決めただけでなく、3つの決定的なアシストも記録し、イングランド代表が収めた大勝の立役者の一人となった。

ベリンガムの影響力は攻撃面の数字にとどまらなかった。キーンは、ボールを持たないときの絶え間ない動き、スペースを読む能力、そしてチームメイトを助けるために力強く働く姿勢にも注目した。加えて、若くしてピッチ上で見せるようになったリーダーとしての人格にも言及した。

キーンがベリンガムについて史上最も偉大な選手の仲間入りを果たす可能性に触れたとき、スタジオの司会者マーク・ポウガッチはその称賛の大きさに驚いた様子で、「本当に? 史上を通じて?」と直接問いかけた。キーンの発言が、彼を単に同世代最高の選手の一人と見なす域を超えていることを示したものだった。

イアン・ライトの反応はより断定的で、キーンの評価に同意し、ベリンガムはこの調子で成長を続ければ別格の地位に到達できる素質をすでに備えていると評した。

ベリンガムが欧州でのキャリアの初期から大きな称賛を受けたのは、これが初めてではない。ボルシア・ドルトムントでのプレーで強く注目を集め、その後もイングランド代表、とりわけ2022年ワールドカップで輝きを放ち続けた。

それ以来、ベリンガムの名は、スティーブン・ジェラード、フランク・ランパード、ポール・スコールズといったイングランドサッカーのレジェンドたちと比較されるようになった。得点力とアシスト、フィジカルの強さ、そしてピッチの様々なエリアでの影響力を兼ね備えているためだ。