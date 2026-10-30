共有 GOALをGoogleでフォロー

クリスティアン・キヴ監督は、ルベン・アモリム率いるミランとの注目のダービーに向け、インテルの選手たちにさらなる犠牲を払うよう求めた。同じ街の宿敵を相手に続く不振に終止符を打とうとする中でも、明確な本命はいないと強調している。

広告

インテル、ミランとの一戦へ準備

順当なヴェネツィア戦での2-0の勝利を経て、インテルは10月31日の注目のミラノダービーに向けて準備を進めている。キヴ率いるチームは、アモリム監督が指揮するミランとの厳しい戦いに臨む。セリエAの日程で重要な時期に迎えるこの一戦で、両クラブは街の覇権を握ろうとしている。

キヴ、近年のダービーでの苦戦を振り返る

インテルは宿敵との対戦で続く低調な成績を覆すべく、この試合に臨む。ミランとの直近6、7試合では勝利を挙げられていない。

「ミランの実力は分かっている。準備を整えなければならない」とキヴは認めた。『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が伝えている。「順位表を見たり、外部の要因を気にしたりせず、ほかのリーグ戦と同じように臨む必要がある。自分たちの最高の姿を見せなければならない。インテルがダービーで6、7試合勝てていないのなら、自問すべきことがある。バランスと高いモチベーションが必要だし、ほかの試合よりも少し多くの犠牲を払う必要がある」

大一番の重圧を強調せず

ライバル対決の重要性を認めつつも、キヴはシーズンが長い戦いであることを選手たちにすぐさま説いた。シーズン序盤のダービーの結果が、必ずしも最終的なリーグ順位を決めるわけではないと強調した。

広告 広告

「歴史が教えてくれるのは、ダービーが必ずしも決定的な試合ではないということだ」とキヴは続けた。「昨年、ミランは我々に勝ったが、その後ラツィオに敗れた。大切なのは一試合ずつ戦うこと、そしてシーズン全体を通じて何を積み重ねるかだ。まだ第10節にすぎない。もちろんダービーだから多くの要素が絡むが、勝ち点という点ではほかの試合と同じ重みだ」

「ダービーに本命はいない。大きなプライドが懸かっている。プレッシャーは誰にでもあるし、こうした試合に勝つこと、負けることの意味は分かっている。ただ、結局は考えすぎるべきではない」

インテル、首位維持へ

インテルは現在、セリエAでここまでの9試合を無敗で終え、首位に立っている。勝ち点は25で、5位ミランに7ポイント差をつけている。