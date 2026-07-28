「エル・マラはドルトムント行きを望んでいる」と、マテウスは自身のSkyのコラムにつづった。「本人はそれを完全に公には口にしていないかもしれない。だがもちろん、ケルンで下位3分の1を避ける戦いをするよりも、チャンピオンズリーグやCL上位争いでプレーする方が魅力的だ」

また、代表入りへの野望という観点からも、マテウスは19歳の左ウイングがBVBへ移籍することは理にかなっていると見ている。「新たに代表監督に就任したユルゲン・クロップにアピールするには、とりわけ国際試合が重要になる。ドルトムントへの移籍が実現すれば、エル・マラは大きな一歩を踏み出せるはずだ。彼はケルンでのパフォーマンスによって、準備ができていることを示した」

ここ数日、エル・マラを巡る駆け引きは激しさを増していた。各報道によると、選手本人は移籍希望を伝えているという。現在は両クラブが移籍金を巡って駆け引きを続けている。ケルンは5000万ユーロを要求しているとされる。 「それは非常に大きな金額だ。実質的にはアデイェミ2人分だ」と、マテウスは評した。カリム・アデイェミは数日前、2200万ユーロでバルセロナへ移籍した。

ローマも争奪戦に参戦

「ドルトムントにも限界はある」と、マテウスは説明した。「だが市場のことも、そのルールも誰もが知っている。4000万ユーロ前後の移籍金であれば、少なくとも交渉のテーブルにはつくはずだと思う」 これまでのドルトムントの最高提示額も、この水準にあるとみられている。ボーナス込みであることは付け加えておくべきだろう。BVBのスポーツディレクター、オレ・ブックは週末、フォルトゥナ・デュッセルドルフとのテストマッチに1-2で敗れた後、こうした金額報道について「誤情報があふれている」と語っていた。

一方、ローマはエル・マラのために4000万ユーロを大きく上回る金額を投じる用意があるという。これまでも、彼は複数のプレミアリーグクラブとの関心がたびたび報じられてきた。エル・マラとケルンの契約は2030年までとなっている。



