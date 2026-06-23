本人の意向に反し、レアル・マドリードがスター選手の退団容認

レアル・マドリードは今夏の移籍市場で主力1人を放出する方針を決めた。クラブ目標に合う条件なら、届いたオファーはすべて検討する。

イタリア人ジャーナリストのジャンルイジ・ロンガリ氏は火曜日、中盤再編のため、レアル・マドリードが今夏、フランス人MFオーレリアン・ショワミニの高額オファーを検討すると報じた。

ロンガリ氏はX（旧Twitter）で、レアルがショアミニを「手放せない選手」と見ておらず、提示されたオファーを評価する用意があると記した。

ショアミニ本人は25歳であり、新監督ジョゼ・モウリーニョの下で残留しスタメン争いを望んでいるが、クラブは移籍も検討しているという。

ロンガリ氏によると、マンチェスター・ユナイテッドはすでに代理人と接触し、プロジェクトや移籍条件を話し合う初期協議を開始したという。

ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、ユナイテッドの強い関心を確認しつつ、移籍の障害が2つ残ると指摘した。

昨季終盤、ウルグアイ代表フェデリコ・バルベルデとの乱闘が移籍報道を加速させた。フランス代表はチームメイトにパンチを食らわせ、チームは優勝を逃した。事態を受け、フロレンティーノ・ペレス会長はジョゼ・モウリーニョ監督の復帰など改革に着手した。 その後、プレミアリーグからベルナルド・シルバ、マルク・ククレジャ、イブラヒマ・コナテの3選手を獲得すると発表した。

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