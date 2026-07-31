どれだけ探しても、誰に聞いても、オランダではこれまでティム・ファン・デル・レイをアーリング・ハーランドと比較した人はいない。それにもかかわらず、VfBシュトゥットガルトが20歳のストライカーをRKCヴァールヴァイクから獲得した際には、隣国ではすでに「ハーランド2.0」と呼ばれていると伝えられていた。もっとも、それはドイツメディアの中だけの話だった。

なるほど、見た目の共通点は、文字通りこじつけというわけではない。ファン・デル・レイはノルウェー人FWと同じように長い髪をたなびかせ、プレー中はヘアバンドでそれをまとめている。そして非常に長身で、1メートル93と、元ドルトムントFWよりわずかに小さいだけだ。

ただ、実際にファン・デル・レイのプレーを見ると、むしろある元シュトゥットガルトの選手を思い起こさせる。オランダ人FWは恵まれた体格にもかかわらず、特に技術面で優れた能力を備えており、すぐにニック・ヴォルテマーデの名が浮かぶ。

IMAGO

ティム・ファン・デル・レイはVfBシュトゥットガルト加入前に何度ゴールを決めたのか？

このアタッカーの獲得に、シュヴァーベン勢は120万ユーロを投じた。これまでどの年代別代表にも選ばれていないが、それでも急速な出世を遂げてきた。ファン・デル・レイはかつて3年間PSVアイントホーフェンで育成を受け、その後2017年から2025年までフィテッセ・アルンヘムでプレー。そこでU18、U19、U21として公式戦59試合で25ゴールを決めた。

フィテッセが昨夏、ライセンス剥奪の瀬戸際に立たされていたため、移籍金なしで獲得可能だったこともあり、エールディビジから降格したヴァールヴァイクが獲得に動いた。オランダの“エレベータークラブ”である同クラブへの移籍により、ファン・デル・レイは地元ノールト＝ブラバント州へ戻り、いきなり輝きを放った。

リーグ6位のヴァールヴァイクはプレーオフで即時昇格こそ果たせなかったが、そこまでたどり着けたこと自体、ファン・デル・レイの存在が大きかった。リーグでは13ゴールを挙げ、カップ戦では3試合で4得点。この数字、そして主力としての成長ぶりがVfB行きにつながり、そこで2030年までの契約を手にした。

IMAGO

「論理的ではない」：ティム・ファン・デル・レイ、VfBシュトゥットガルト移籍に驚き

もっとも、まずは新たな環境に慣れるため、3部のセカンドチームでのプレーが想定されている。それでも獲得はトップチームの公式チャンネルで発表され、契約署名の際にはスポーツディレクターのクリスティアン・ゲンターと並ぶ写真も撮影された。ファン・デル・レイにとっての手本は、同じ代理人会社に所属する同胞ラモン・ヘンドリクスになるはずだ。この24歳も2年前、当初はセカンドチームで起用されたが、あっという間にトップチームの主力へと定着した。

ファン・デル・レイにとって、ドイツへのステップアップはいずれにせよ大きなものだ。「シュトゥットガルトIIは3部で、そのリーグも言っておくけれど強いリーグだ。クラブによっては2万人、3万人の観衆の前でプレーすることになる。すごいよね？ ヴァールヴァイクの金曜夜よりずっと多い」と、彼は最近オランダのサッカー誌Voetbal Internationalに語っている。

その中で、この両足を使えるストライカーは、そもそもネッカー川のほとりで自分に注目が集まったこと自体にかなり驚いている様子を見せた。移籍を表現する際には何度も「奇妙」という言葉を使っている。「正直に言えば、もちろん僕自身もこのステップは予想していなかった」とファン・デル・レイは話した。「フィテッセのU19から、たった1年でVfBへ。あまり論理的には聞こえないよね」

IMAGO

ティム・ファン・デル・レイにVfBシュトゥットガルトでどんな展望があるのか？

そのため、彼はこの好条件のオファーを本当に受けるべきかどうか、疑問すら抱いていた。「家でそのことを話し合ったんだ。全部少し早すぎないか？ もう少し待った方がいいんじゃないか？ でも、あまりにも素晴らしいチャンスだったし、どうしても逃したくなかった。来季またオファーが来ると誰が言える？ このチャンスをつかまなければならなかった。僕はそう感じた」

ファン・デル・レイのシュトゥットガルトでの展望がどうなるのかは、興味深く見守る価値がある。直近のバリンゲンとのテストマッチでの7－0の勝利では、すでにセバスティアン・ヘーネス率いるチームで45分間プレーした。トップチームでの最初のトレーニングを経て、このオランダ人は近く行われるグラッサウでの合宿にも帯同する可能性が非常に高い。

長身でフィジカル的に屈強なセンターフォワードは、ヘーネスの現在の陣容にはいない。エルメディン・デミロヴィッチはファン・デル・レイより8センチ低く、デニズ・ウンダブに至っては14センチ低い。そんなファン・デル・レイを、かつてアルンヘムで指導したリュディガー・レームはHeilbronner Stimmeに対し、「マシン」と表現している。

IMAGO

これがティム・ファン・デル・レイの強みだ

かつてのヴォルテマーデと同じく、ファン・デル・レイはその体格を生かして空中戦に強く、ターゲットマンとしてボールを収め、キープすることも非常にうまい。ペナルティーエリア内ではヴァールヴァイクで高いゴールへの意識を示し、優れたポジショニングによって、ヘディングでも足でも冷静に仕留めた。加えて、説得力のあるプレッシングの振る舞いも見せている。ある種の尽きない運動量と大きなエネルギーが、彼のプレーを特徴づけている。

「おかしな話だけど、小さな頃から僕はいつも父に、いつかブンデスリーガでプレーしたいと言っていたんだ」とファン・デル・レイは語り、「すべてがうまくいけば」「いつかは」トップチームのメンバー入りを果たしたいと願っている。「もしかしたらチャンピオンズリーグの試合でさえ。そうなったら本当にクールだね」

IMAGO

VfBシュトゥットガルトでのティム・ファン・デル・レイ：昨年と似た状況

もちろん、そこに至るまではまだ非常に長い道のりだ。おそらく彼のキャリアの中で、これまでで最も長い道になる。それでも、VfBの側から見ても何も不可能ではない。ファン・デル・レイには見覚えのある状況と言えるだろう。

というのも、ヴァールヴァイクでも彼は確立された背番号9の後ろにいる第2ストライカーとして獲得されたからだ。当時も、ファン・デル・レイにはまだ時間が必要で、その後どうなるか見ていこうと言われていた。ところがそのすぐ後には、もはや彼を外すことはできなくなり、誰もがその名を口にする存在となった。ただし、ハーランドとの比較だけは、オランダでは誰も思いつかなかった。

ティム・ファン・デル・レイ：キャリア通算成績