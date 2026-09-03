Sky Sportでスパレッティは、ヴォルテマーデの資質には基本的に非常に魅了されていると語った。24歳の同選手は、その独特なプレースタイルによって、ストライカーというポジションに関して「2つの世界」を結びつけているという。「彼はチームにうまく溶け込む術をよく理解している。軽やかなテクニックを備え、サッカーをよく分かっていて、ラストサードでボールをうまく動かし、その後にスペースを使うことができる」とスパレッティは話した。

同時に、“オールド・レディ”の指揮官はヴォルテマーデに対し、かつてVfBシュトゥットガルトで彼を危険な存在たらしめていた、ストライカーとしての在り方の原則を再びもっと意識するよう求めた。「ヘディングとフィニッシュは、本人が望むかどうかにかかわらず、体にたたき込まなければならないことだ」

とはいえ、全体としてスパレッティはこのドイツ人ストライカーに好感触を抱いているという。ヴォルテマーデはユヴェントス移籍後、「ずっと」笑顔を見せており、「ここにいられることに喜びを感じている」ように見える。

ヴォルテマーデはデッドラインデーに、わずか1年で古巣ニューカッスル・ユナイテッドを離れ、レンタルでトリノのクラブに加わった。イタリアの記録的名門で、24歳の同選手はここ数カ月続いている不振を乗り越え、かつての力を取り戻すことを願っている。

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ニック・ヴォルテマーデ獲得に動いていたクラブは他にどこだったのか？

ドイツ代表の同選手は2025年夏にマグパイズへ加入。これにより、ヴォルテマーデがそれまで得点を重ねていたVfBシュトゥットガルトには、7500万ユーロを超える移籍金が支払われた。ニューカッスルでは、リーグ戦最初の5試合で4得点という最高のスタートを切ったものの、その後は調子を落とし、何カ月にもわたってまったくゴールを決められなくなった。

その結果、24歳のヴォルテマーデはニューカッスルでもドイツ代表でも定位置を失った。W杯ではパラグアイとのラウンド32で延長開始直前に途中出場しただけで、その後のPK戦では、彼の前のカイ・ハフェルツ、後のヨナタン・ターと同様に失敗。ドイツはこれにより、またしてもW杯での大きな失態を経験し、敗退した。

最近ではブンデスリーガ復帰のうわさもあり、RBライプツィヒとボルシア・ドルトムントの双方がヴォルテマーデと関連づけられていた。ニューカッスルとの契約は2031年まで残っている。