あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

翻訳者：

「本人が望むかどうかは別として」：新監督がニック・ヴォルテマーデにさっそく最初のメッセージ

セリエ A
ニック・ヴォルテマーデ
ルチアーノ・スパレッティ
ユヴェントス

ルチアーノ・スパレッティ監督の下で、ニック・ヴォルテマーデはユヴェントスで自身のキャリアを再び軌道に乗せることが期待されている。新たな指揮官は、このドイツ代表に何を求めているのかを隠そうとしていない。

Sky Sportでスパレッティは、ヴォルテマーデの資質には基本的に非常に魅了されていると語った。24歳の同選手は、その独特なプレースタイルによって、ストライカーというポジションに関して「2つの世界」を結びつけているという。「彼はチームにうまく溶け込む術をよく理解している。軽やかなテクニックを備え、サッカーをよく分かっていて、ラストサードでボールをうまく動かし、その後にスペースを使うことができる」とスパレッティは話した。

同時に、“オールド・レディ”の指揮官はヴォルテマーデに対し、かつてVfBシュトゥットガルトで彼を危険な存在たらしめていた、ストライカーとしての在り方の原則を再びもっと意識するよう求めた。「ヘディングとフィニッシュは、本人が望むかどうかにかかわらず、体にたたき込まなければならないことだ」

とはいえ、全体としてスパレッティはこのドイツ人ストライカーに好感触を抱いているという。ヴォルテマーデはユヴェントス移籍後、「ずっと」笑顔を見せており、「ここにいられることに喜びを感じている」ように見える。

ヴォルテマーデはデッドラインデーに、わずか1年で古巣ニューカッスル・ユナイテッドを離れ、レンタルでトリノのクラブに加わった。イタリアの記録的名門で、24歳の同選手はここ数カ月続いている不振を乗り越え、かつての力を取り戻すことを願っている。

Woltemade 2:1Getty Images

ニック・ヴォルテマーデ獲得に動いていたクラブは他にどこだったのか？

ドイツ代表の同選手は2025年夏にマグパイズへ加入。これにより、ヴォルテマーデがそれまで得点を重ねていたVfBシュトゥットガルトには、7500万ユーロを超える移籍金が支払われた。ニューカッスルでは、リーグ戦最初の5試合で4得点という最高のスタートを切ったものの、その後は調子を落とし、何カ月にもわたってまったくゴールを決められなくなった。

その結果、24歳のヴォルテマーデはニューカッスルでもドイツ代表でも定位置を失った。W杯ではパラグアイとのラウンド32で延長開始直前に途中出場しただけで、その後のPK戦では、彼の前のカイ・ハフェルツ、後のヨナタン・ターと同様に失敗。ドイツはこれにより、またしてもW杯での大きな失態を経験し、敗退した。

最近ではブンデスリーガ復帰のうわさもあり、RBライプツィヒとボルシア・ドルトムントの双方がヴォルテマーデと関連づけられていた。ニューカッスルとの契約は2031年まで残っている。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー