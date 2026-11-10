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イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督が、若手FWニコロ・トレゾルディの招集に向けた動きについて進展を明かした。イタリア代表が重要なUEFAネーションズリーグの試合に備える中、マンチーニ監督は二重国籍の選手を代表に迎える繊細なプロセスを説明した。

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マンチーニ監督、二重国籍を持つ有望選手へのイタリア代表の方針を説明

イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督が、二重国籍を持つ選手に対する代表チームの方針を明らかにした。イタリア代表がフランス、ベルギーとのネーションズリーグに向けてコベルチャーノで準備を進める中、マンチーニ監督は国際的に有望選手を探すことは現代サッカーで一般的な取り組みだと指摘した。

イタリアサッカー連盟は、イタリアに強いルーツを持つ選手を見いだし、代表チームに迎え入れてきた。

マンチーニ監督は、二重国籍を持つ有望選手を迎え入れた好例として、若手DFマッテオ・パルマを挙げた。

FWニコロ・トレソルディへの継続的な働きかけ

主な話題の一つは若手FWニコロ・トレソルディだ。マンチーニ監督は、自身とテクニカルスタッフのクラウディオ・ラニエリが選手本人と直接話したことを認めた。

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マンチーニ監督は記者会見で「私もラニエリもトレソルディと話した」と述べた。

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「ただ、本人が代表でプレーしたいと感じなければならないと思う。父親はイタリア人だ。彼はU-21で欧州選手権を制した。可能性はあると思う。本人も将来、重要な選手になれると分かっている。正しい選択をしてくれることを願っている」

イタリア代表でプレーするには本人の意思が必要

マンチーニ監督は、コーチングスタッフが明確な競技面の構想を示すことはできても、最終的な決断は選手本人がイタリアに対して抱く思いに全面的に委ねられると強調した。

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「二重国籍を持つ選手は数多くいる。どの代表チームも同じことをしている。私たちは、イタリア人であり、二重国籍を持つ選手の中から何人かを選ぼうとしている」とマンチーニ監督は説明した。

「パルマを迎え入れることができた。彼は非常に優れたDFになれると思う。彼やほかの選手にも対応してきた。その上で、選ぶのは本人だ。私たちにとって重要な存在になれることは本人も分かっている」

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イタリア代表、重要なネーションズリーグの試合を見据える

将来に向けた新たな才能の確保へ事務的な取り組みが進む一方、マンチーニ監督が目下、集中しているのはピッチ上の戦いだ。

イタリア代表は木曜日、完売となったサン・シーロでフランスと対戦し、日曜日にはブリュッセルに遠征してベルギーと対戦する。

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マンチーニ監督は、好結果を収めてファンの熱気を再び高めることが、二重国籍を持つ有望選手にとってイタリア代表でのプレーをさらに魅力的なものにすると期待している。