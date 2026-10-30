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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、土曜日のマンチェスター・ユナイテッド戦を前に負傷者の状況を詳しく説明し、マクサンス・ラクロワが数週間離脱する見通しだと明かした。また、スタンフォード・ブリッジで指揮を執り始めてからの慌ただしい3カ月を振り返った。

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ラクロワが離脱、チェルシーは守備陣の痛手に直面

チェルシーのDFマクサンス・ラクロワが負傷により、間もなく始まる代表ウィーク明けまで欠場することが決まった。シャビ・アロンソ監督が明らかにした。マンチェスター・ユナイテッド戦を前に、チェルシーはセンターバックの選択肢が限られることになる。

一方、アロンソ監督はDFペップ・チャバリアが試合のメンバーに復帰したことも明かした。

MFモイセス・カイセドも軽度のコンディション面の懸念が解消し、出場可能となっている。

アロンソ監督、フォファナの出場機会とマルティネスのフェースマスク着用の可能性に言及

ラクロワが不在となる中、アロンソ監督はウェスレイ・フォファナがリーヴァイ・コルウィル、ジョシュ・アチェアンポンとともに役割を果たすことに期待を寄せた。「マックスが負傷したが、我々にはウェスがいる……。PKを失敗したとはいえ、良い試合をしたと思う。安定していて、力強く、多くの良い点が見られた」とアロンソ監督は語った。

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GKエミ・マルティネスの復帰の可能性については、「出場できる状態なら、おそらくフェースマスクが必要になるだろう」と述べた。

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若手DFアーロン・アンセルミーノは、繰り返しているコンディション面の問題からの回復を図っており、引き続き離脱している。

アロンソ監督、チェルシーでの急速な学びを振り返る

スタンフォード・ブリッジで指揮を執り始めてからの3カ月を振り返り、アロンソ監督は非常に濃密な経験だったと認めた。「ああ、いろいろあった。本当に多くのことが。この3カ月だけで本の半分は書けるかもしれない。これからもまだたくさんあるだろう」と笑った。

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先日のトッテナム戦でコール・パーマーが退場処分を受けたことを踏まえ、規律について問われると、アロンソ監督はこう続けた。「ああ、試合について、改善できる点について話した……。コールは賢い。サッカーが大好きで、楽しむことも大好きだ」

さらに、「安定していると感じるためには、もっと継続的に力を発揮する必要があると思う」と強調した。

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チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド戦から安定感の確立を目指す

アロンソ監督は、長期的な戦術面での安定を築くため、確固たる基本原則を大切にするよう選手たちに求めた。

同監督は、先週末の国内でのつまずきから大幅に改善したパフォーマンスを期待している。

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チェルシーはスタンフォード・ブリッジでマンチェスター・ユナイテッドを迎え、重要な勝ち点3の獲得を目指す。