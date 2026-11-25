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水曜日に報じられたところによると、リヴァプールは16歳のセネガル人の逸材の獲得で合意に達したという。

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移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リヴァプールはわずか16歳のセネガル人若手ウイング、シディ・バルハマ・ンディアイの獲得で口頭合意に達したという。

このアフリカの才能あふれる選手は、18歳となる2028年1月にリヴァプールへ加入する見込みだ。報道によれば、同選手は2025年に練習参加を経験しており、クラブ首脳陣にはよく知られた存在だという。

リヴァプールは非常に将来有望な選手をいち早く確保したようだ。現在U-17ワールドカップにセネガル代表として出場しているシディ・バルハマ・ンディアイは、キューバ戦で1ゴール2アシストを記録する見事なパフォーマンスを披露した。

国際舞台でのこの素晴らしい活躍は、1年余り後に18歳となった時点でリヴァプールに加入する見込みのこの若きウイングの潜在能力を改めて証明するものだ。

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リヴァプール、モロッコの逸材も狙う

リヴァプールがンディアイの獲得で合意したというニュースは、同クラブがモロッコのスター、アブデラ・ウアザネの獲得に本格的な関心を示していると複数のメディアが報じてから数日後に伝えられた。ウアザネはまだ17歳ながら、すでにモロッコ代表に名を連ね、アヤックスでもレギュラーの座をつかんでいる。これは、このモロッコの若者の才能に寄せられる大きな信頼を物語っている。

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アヤックスでのウアザネの数字は驚異的で、ングモハを強く想起させる。データサイト『Wyscout』によれば、このモロッコ人攻撃的MFは90分あたり0.83ゴールに関与し、90分あたり8.5回を超えるドリブルを仕掛け、その73%を成功させている。

まさに傑出した数字だ。このモロッコのスターはングモハに匹敵するテクニックを備えており、アンドニ・イラオラ体制ではプレーメーカーのポジションでフロリアン・ヴィルツの代役と見なされている。

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さらに重要なのは、ウアザネがリヴァプールのファンであり、同クラブへの加入はモロッコで過ごした幼少期からの夢だという点だ。彼は赤いチームの試合を見ながら、いつかアンフィールドでプレーすることを夢見ていた。そのため本人も移籍の実現を強く望んでおり、交渉ははるかに進めやすくなっている。

だからこそ、この案件の行方は注視する必要がある。モロッコのスター、ウアザネとングモハが同じチームで共にプレーし、新世代のスターたちを牽引する姿を想像してみてほしい。実に胸が躍る構想であり、リヴァプールにとって新時代の幕開けとなるかもしれない。大型補強だけに頼るのではなく、モロッコをはじめ世界中から集まる若き才能を土台に築かれる時代だ。

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リヴァプールの方針は、ジュリアン・ウォードが新スポーツディレクターに就任したことで変化した。ウォードは前任者のリチャード・ヒューズとはまったく異なるビジョンを持っている。

ウォードの使命は明確だ。世界中から未来のスターを発掘することである。彼は舞台裏でペドロ・マルケスと協力し、モル・タラ・ンディアイ、イフェアニ・ンドゥクウェ、サミュエル・マルティネス、ルカ・ブルフマンスといった逸材の獲得で中心的な役割を果たしてきた。