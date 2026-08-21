23歳の同選手は、今回公にした神経機能障害による欠神発作と、すでに長い間付き合ってきた。問題が最初にいつ起きたのかという正確な時期についてエベールは明かさなかったが、「我々はすでに昨季を通してずっと把握しており、それに対応してきた。我々にとっては日常になっている」と語った。

ムシアラは昨年7月、クラブW杯準々決勝のパリ・サンジェルマン戦で腓骨を骨折した。数カ月に及ぶ離脱を経て、1月に復帰を果たしたものの、その後は複数の軽傷に悩まされ、現在に至るまで以前のフォームを取り戻せていない。この間ずっと、どうやら欠神てんかんに対する薬も服用していたようだ。

今回、公衆の面前で起きた土曜日のRBライプツィヒ戦、そして火曜日の1.FCハイデンハイム戦での倒れ込みは、薬の投与内容の変更によって引き起こされたという。「彼は治療の中で少し変更を加えた。それによって少し副作用が出た」とコンパニは説明した。「だから1回目と2回目が起きた。治療の中で何か別のことを試すのは、まったく普通のことだ」

エベールは「錠剤を飲んでいる人なら誰でも、飲まなくて済むならその方がうれしい」と話した。今は「すでにたどり着いていた状態、つまり彼が非常に長い間発作なしでいられた状態に戻れるよう、投薬を調整すること」が重要だという。

ジャマル・ムシアラはBVB戦でメンバー外に

一方でコンパニは、ムシアラの病気への対応がチーム内ではすでに普通のものになっていることにも触れた。「我々の最初のショックはかなり前のことだった。それ以降、はるかに多くの情報を得て、状況をずっとよく理解するようになった。あらゆる決断は、最高の専門家たちから得た最良の情報をもとに下してきた。我々は不安を抱えて対応しているのではなく、むしろその逆だ」

その一例としてコンパニは、ハイデンハイム戦での2度目の出来事の際に見られたスタッフや多くのチームメートの反応を挙げた。「ベンチは完全に落ち着いていた。ジャマルの親友であるミヒャエル・オリーセは、ベンチで戦術的な指示に集中していた」とコンパニは語った。実際には、ジョナタン・ターら多くの選手もすぐにムシアラのもとへ駆け寄り、ピッチ上で治療が行われている間、彼を囲むように円陣を作っていた。

コンパニによれば、ムシアラは現在「個別」にしかトレーニングしておらず、そのため土曜日のボルシア・ドルトムントとのスーパーカップでもメンバー入りしない。これは一般的な懸念によるものではなく、再び行われた薬の変更によるものだという。「治療におけるこの適応を、プレッシャーなく進めてほしい」とコンパニは語った。

ヴィンセント・コンパニ、ジャマル・ムシアラの競技面での成長を称賛

また指揮官にとっては、コメントの中で、2試合のテストマッチで交代するまでに見せたムシアラのプレーを称えることも重要だった。「分析の中でまだ欠けていることがある。ハイデンハイム戦の5分間、ライプツィヒ戦の10分間、彼がサッカーをしていた時間もある」とコンパニは述べた。

「彼がプレーした時間を見てほしい。あの時間帯、彼は我々のベストプレーヤーたちと同じレベルではなく、その一段上のことをやっていた。パリ戦での負傷以降、ああいうジャマルを我々は見ていなかった」ライプツィヒ戦では、試合を締めくくる3-1のゴールまで決めている。

おそらくムシアラは、来週金曜日のブンデスリーガ開幕戦、VfBシュトゥットガルト戦では再びメンバーに入る見通しだ。「いつかジャマルが反撃に出るのを楽しみにしている」とコンパニは語った。「彼はピッチ上であらゆる問いに答えるためのすべての手段を、再び手にしていると感じている。大きな視点で見れば、この夏に彼が大きな進歩を遂げたことは分かっている」