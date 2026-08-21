23歳の同選手は、今回自ら公表した神経機能障害による欠神発作と長く付き合ってきた。問題が最初にいつ起きたのかという正確な時期について、エーベルは明らかにしなかったものの、「我々は昨季を通してずっと把握していて、それに対応してきた。我々にとっては日常になっている」と語った。

ムシアラは昨年7月、クラブW杯準々決勝のパリ・サンジェルマン戦で腓骨を骨折した。数カ月に及ぶ離脱を経て、1月に復帰を果たしたが、その後もさまざまな軽傷に悩まされ、今日に至るまで以前のフォームを取り戻せていない。この間ずっと、欠神てんかんに対する薬も服用していたようだ。

今回、公の場で起きた土曜日のRBライプツィヒ戦と火曜日の1. FCハイデンハイム戦での倒れ込みは、薬の投与内容の変更によって引き起こされたという。「彼は治療の中で少し変更を加えた。それによって少し副作用が出た」とコンパニは説明した。「だから1回目と2回目が起きた。それはまったく普通のことで、治療の中で何か別のことを試すのはよくあることだ」

エーベルは「錠剤を飲んでいる人なら誰だって、飲まなくて済むならその方がいいと思うものだ」とコメント。今後は「薬の内容を調整し、彼が非常に長い間発作なしでいられた、以前の状態に戻していくこと」が重要だとした。

ジャマル・ムシアラはBVB戦でメンバー外に

一方でコンパニは、チーム内ではすでに当たり前になっているムシアラの病状への向き合い方についても語った。「最初のショックはもうかなり前のことだ。それ以降、我々ははるかに多くの情報を得て、状況をずっとよく理解するようになった。あらゆる決定を、最高の専門家たちから得た最良の情報をもとに下してきた。我々は不安を抱えて対処しているのではなく、むしろその逆だ」

その一例としてコンパニは、ハイデンハイム戦での2度目の事象の際に見られたスタッフと多くのチームメートの反応を挙げた。「ベンチは完全に落ち着いていた。ジャマルの親友であるミカエル・オリーズは、ベンチで戦術的な指示に集中していた」とコンパニは語った。もっとも実際には、ヨナタン・ターら多くの選手がすぐにムシアラのもとへ駆け寄り、ピッチ上で治療が行われる間、彼を囲むように遮る輪を作っていた。

コンパニによれば、ムシアラは現在「個別トレーニング」のみを行っており、そのため土曜日のボルシア・ドルトムントとのスーパーカップでもメンバーには入らない。これは一般的な懸念によるものではなく、再度の投薬内容の変更に起因するという。「治療におけるこの適応を、プレッシャーなく進めてほしい」とコンパニは話した。

ヴィンセント・コンパニ、ジャマル・ムシアラのパフォーマンス向上を称賛

また監督はコメントの中で、2試合のテストマッチで途中交代するまでに見せたムシアラのプレーを評価することも重要だと強調した。「分析の中で、まだ1つ欠けているものがある。ハイデンハイム戦の5分間、ライプツィヒ戦の10分間、彼が実際にサッカーをしていた時間もあるということだ」とコンパニは述べた。

「彼がプレーした時間を見てほしい。あの時間帯に彼が見せたものは、我々のベストプレーヤーたちと同じレベルではなく、その一段上だった。パリ戦での負傷以降、我々はあのようなジャマルを見てこなかった」ライプツィヒ戦では、試合を締めくくる3-1のゴールまで決めている。

おそらくムシアラは、来週金曜日のブンデスリーガ開幕戦、VfBシュトゥットガルト戦では再びメンバー入りする見込みだ。「いつかジャマルが反撃に出るのを楽しみにしている」とコンパニは語った。「彼には再び、ピッチの上で答えを示すすべての手段がそろっているように感じる。大きな視点で見れば、この夏に彼が非常に大きな進歩を遂げたことは分かっている」