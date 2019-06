【期間限定】DAZN(ダゾーン)が2ヶ月無料に|無料で視聴できるコンテンツを紹介

DAZN(ダゾーン)ではコパ・アメリカ2019全試合独占配信に際して、今だけDAZN(ダゾーン)へ加入すれば2ヶ月無料になるキャンペーンを開催中。6月25日までの期間限定。今回はこの無料期間に視聴できる目玉コンテンツをご紹介。

▶6/25(火)までの加入で2ヶ月間無料トライアル実施中!コパ・アメリカ観るならDAZNで。

コパ・アメリカ2019の開催に際し、放映するスポーツのライブ・ストリーミングサービス『DAZN』(ダゾーン)の2ヶ月無料キャンペーンを開催中。

コパ・アメリカは、南米サッカー連盟が主催となり、連盟に加盟する南米10ヵ国に加え、招待国2ヵ国の計12ヵ国の代表チームで行われる、南米王者を決める大会。今回アジアから日本とカタールが招待国として参加。コパ・アメリカは南米の強豪国、招待国が本気でぶつかり合う見逃せない試合が目白押しだ。

DAZN2ヶ月無料キャンペーン!【6月25日までの期間限定】

1.概要

通常のフリートライアル期間が1ヶ月の中、専用登録ページからお申込みいただいた方に限り、無料期間がもう1ヶ月延長されるキャンペーンです(計2ヶ月分が無料)

※DAZNへの新規加入者のみ対象です。

※「DAZN for docomo」への加入は対象外です。

※DAZNの支払いにApple, Amazon, Google等の各種アプリ内課金を選択した方も対象外です。

2.キャンペーンページ

以下のページより受け付けています。(以下をクリックすると、ページに移動いたします)

※上記のページからの申し込みが対象となりますのでご注意ください。

3.キャンペーン期間

6月9〜25日 ※期間限定

※通常の無料トライアルは1ヶ月

※通常1ヶ月1,750円(税抜)

DAZN(ダゾーン)とは?

DAZN(ダゾーン)は2016年にスタートしたスポーツのライブストリーミングサービスです。

Jリーグの放映権を獲得し、2017年から放映を開始。JリーグのオフィシャルブロードキャスティングパートナーとしてJ1、J2、J3全試合を放映しています。

海外サッカーのコンテンツも豊富。

・プレミアリーグ

・ラ・リーガ(リーガ・エスパニョーラ)

・UEFAチャンピオンズリーグ

・UEFAヨーロッパリーグ

・UEFAスーパーカップ

コパアメリカ2019 主な試合の日程

ブラジル vs ボリビア 6月15日(土)9:30~

アルゼンチン vs コロンビア 6月16日(日)7:00~

日本vsチリ 6月18日(火)8:00~

ブラジル vs ベネズエラ 6月19日(水)9:30~

アルゼンチン vs パラグアイ 6月20日(木)9:30~

日本vsウルグアイ 6月21日(金)8:00~

ペルー vs ブラジル 6月23日(日)4:00~

カタール vs アルゼンチン 6月24日(月)4:00~

日本vsエクアドル 6月25日(火)8:00~

<準決勝>

7月3日(水)9:30~

7月4日(木)9:30~

<決勝>

7月8日(月)5:00~

※すべて日本時間の記載になります。

※配信予定は変更になる場合がございます。

▶コパ・アメリカ特集はこちらから!

無料期間中の注目コンテンツについて

J1リーグは最長で第24節まで視聴が可能となる。早くもJ1リーグは前半戦が終了間際であり、後半戦の数試合まで無料で視聴ができることになる。夏の補強で各クラブがどういった動きを見せ、後半戦に向かうのか、非常に注目だ。

その他、海外クラブチームの日本遠征もDAZNでは配信予定。ともにリーグ戦好調の横浜F・マリノスと川崎フロンターレが海外のビッククラブ相手にどのようなサッカーをみせるのか。

-セパ交流戦(プロ野球)

-欧州サッカー開幕(リーグによる)

-MLBオールスター

-UEFA スーパーカップ(リヴァプール対チェルシー)

-ワールドチャレンジ2019(川崎フロンターレ対チェルシー)

-ユーロジャパンカップ(横浜F・マリノス対マンチェスター・C)

誰でも簡単!DAZNへ登録する手順とは?

まずは『DAZN』の登録ページに行き、「 2ヶ月間無料お試しはこちらから 」をクリックしよう。

「アカウントの作成」が表示されたら、以下の3つを記入しよう。

・名前

・メールアドレス

・パスワード

3つの項目を記入すれば完了だ。「次のステップへ」をクリックしよう。

残るのは「支払い情報」だけ。

ここでは……

・クレジットカード

または

・デビットカード

こちらの情報を登録しよう。(最初の1ヶ月は無料!)

これで登録はすべて完了!

DAZNの公式ページに行き、好きな試合を見てみよう。

