期待外れのイングランド、ケインのヘディングで辛勝

イングランドは土曜日のニュージーランドとの親善試合に1-0で辛勝。フロリダでの一戦はペースが遅く、実力差も大きかった。前半アディショナルタイムにハリー・ケインのヘディングが決勝点となった。

試合開始直後のレイモンド・ジェームズ・スタジアム（タンパ）では目立った動きはほとんど見られなかった。ジョン・ストーンズのヘディングシュートはブロックされ、それ以外ではイングランドはニュージーランドGKマックス・クロコムを脅かすことができなかった。

元アヤックス主将ジョーダン・ヘンダーソンのスルーパスが最初の決定機を創出したが、オリー・ワトキンスは広大なスペースでボールをミートできず、シュートは枠を外れた。

直後、ケインはシュートと至近距離ヘディングでネットを狙うも、クロコムが好守で阻んだ。ニュージーランドはMFマシュー・ガーベットの鋭いシュートが唯一のチャンスだったが、GKジョーダン・ピックフォードが弾き出した。

ハーフタイム間近、スペンスの正確なクロスをケインが頭で合わせ、ようやく先制。1－0。 ハーフタイムにトゥヘル監督は先発11人を一挙交代。

しかし大量交代は攻撃の鋭さを欠き、決定機は少なかった。

ニュージーランドは75分間プレーしたクリス・ウッドも沈黙し、攻撃で存在感を示せなかった。終盤はゴードンのカーブシュート以外チャンスなく、スコアは動かなかった。

イングランドは6月10日にコスタリカと最終テストを行い、1週間後にグループリーグ初戦でクロアチアと対戦する。その後、ガーナ（23日）とパナマ（27日）と戦う。

ニュージーランドは親善試合がなく、6月16日のイラン戦に集中できる。その後、エジプト（22日）、ベルギー（27日）と対戦する。



