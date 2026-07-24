朝刊各紙、早くも勝利したアヤックスにミチェルの手腕を見る

カンファレンスリーグ予選2回戦でFKボイボディナに1-4で勝利したアヤックスに称賛の声が寄せられている。オランダ各紙は翌日、指揮官ミチェルの手腕がますます明確に見えるようになってきたと評している。

デ・テレグラーフによれば、アヤックスは1時間にわたってスペイン人指揮官の望む形でプレーした。ただし、改善点もあるという。『攻撃的で、ときに奔放で、技術的にも整っていた。アヤックスが多くの決定機を逃し、最後の30分で大きく失速したことは、試合直前の彼の言葉を裏づけるものでもあった』。ミチェルは、自身のプレースタイルが選手たちに浸透するまでには時間がかかると予告していた。

『アヤックスは最初の30分で、この試合をとっくに決めていなければならなかった。そしてナルディン・ムラフセイノビッチが2-1を決めていても何らおかしくなかったが、その悪夢はアウェーのチームには訪れなかった』と同紙は評している。第2戦は統計上の意味しか持たないようにも見える。『セルビア北部での説得力があり、なおかつ当然の勝利を受け、来週木曜日にヨハン・クライフ・アレナで行われるリターンマッチは、もはや形式的な一戦となったようだ』。

アルヘメーン・ダフブラットの見方では、ミチェルは満足して振り返ることができる。『アヤックスはこの木曜の夜、非常に見事な試合を演じた。立ち上がりから支配し、次々にチャンスを作った。そしてそれこそがミチェルの好む形であり、この夜、アヤックスのベンチ前に一見落ち着いた様子で立つ男の望むものだ』。

ミチェルはすでにアヤックスに少なからぬ影響を与えているようだ。『それはとりわけ、数多くのポジションチェンジからも明らかだ。すべてがうまくいったわけではないが、意図は明確だった』。

デ・フォルクスクラントは、アヤックスでデビューを果たした16歳に注目している。『だからこそ興味深かったのが、ほかでもない自前の下部組織出身選手モハメド・アブダラによる1-4だ。PSVの下部組織で育ったこの元逸材は途中出場し、92分に決めた得点を大興奮で祝った。16歳7カ月の彼は、アムステルダムのクラブ史上でも最年少級の得点者に入る』。

ヘット・パロールは、ミチェルにとってボール保持が神聖なものだと指摘する。『このスペイン人指導者は、辛抱強く攻め、あまりリスクを取らないことを望んでいる。まず正しい立ち位置を取り、それから前に出る――そういう考えだ。こうしてボール保持は攻撃の手段であるだけでなく、守備の手段でもある』。