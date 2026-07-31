朝刊各紙は、カンファレンスリーグ予選2回戦でのアヤックスによるFKヴォイヴォディナ戦4-1勝利を振り返っている。アムステルダム勢では、ある1人の選手が圧巻のパフォーマンスによって絶賛を集めた。

「好プレーを見せていたオスカル・グルークが、ゴッツとのコンビネーションから決めた2-1は見事だった。このゴールを受け、ミチェルは57分にドルベリ、クラッセン、オーウェン・ワインダルを下げ、レオナルド、モキオ、エンリケを投入した」と、デ・テレグラーフはアヤックスのホームでの後半を分析している。「その1分後、息を吹き返したグルーフがこの夜2点目を決め、3-1とした」

ヘット・パロールは、アムステルダムでの後半ハットトリックを受けて、グルーフを「傑出した存在」と評した。「後半、アヤックスはヴォイヴォディナをさらに引き離したが、とりわけその立役者がグルーフだった。ゴッツのアシストから右上隅に2-1を突き刺すと、その後まもなく今度は右足アウトサイドで再び得点。さらに強烈なシュートをゴール上部に突き刺し、グルーフが4-1で試合を締めくくった」

アルヘメーン・ダフブラットもまた、中盤でプレーしたグルーフを称賛している。「イスラエルのレホヴォト出身、身長1メートル70のドリブラー。ミチェル監督にとって最初の公式ホームゲームで、ほぼ1人でFKヴォイヴォディナ相手の勝利へとアヤックスを導いた」

ADによれば、グルーフは後半にまさに離れ業を演じたという。「彼はハットトリックを達成した。簡単な押し込みではなく、どれも見事なゴールばかりで、これによって終了15分前には観衆の喝采を浴びながら交代となった」

「昨季はメンタル面でとても難しかった」と、グルーフは試合後にフットバル・インターナショナルで語った。「特に、合計で3人の監督がいたからです。でも今はメンタル的にずっと強くなっています。僕たちはこの監督を信頼しているし、良いシーズンになることを願っています」