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アヤックスのテクニカルディレクター、ジョルディ・クライフは、GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの獲得をとりわけ喜んでいる。

「テア・シュテーゲンはどこでもプレーできる。それでもアヤックスでプレーしたいという意欲を持っている」と、Ajax Showtimeはクライフの言葉を伝えた。「こういう移籍は素晴らしい」

アヤックスはテア・シュテーゲンを今季終了までバルセロナから期限付きで獲得した。ドイツ代表GKは同クラブと2028年まで契約を結んでいる。オランダの強豪クラブは8月初め、テア・シュテーゲンの注目を集める獲得を正式に決めていた。

34歳のテア・シュテーゲンは当初、時折批判を受けていたが、今では安定して高いパフォーマンスを見せている。これまでアヤックスで16試合に出場。チームはエールディビジで優勝争いに加わる位置につけている。最多優勝を誇るアヤックスは現在、首位PSVアイントホーフェンと勝ち点1差の3位だ。

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テア・シュテーゲンを特別に称賛「僕をおかしくさせる」

「テア・シュテーゲンには練習でおかしくさせられる」と、アヤックスのFWトル・アロコダレは最近、Het Laatste Nieuws で新加入のGKを特別に称賛していた。「彼が次から次へとシュートを止めるのを見ると、信じられないほど悔しい時がある。そんな時は殴りたくなるよ」

Getty Images

次の試合 SER UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 GER 視聴する

バルセロナでは、スペイン王者のゴールマウスをジョアン・ガルシアが不動の存在として守っているため、テア・シュテーゲンに今後、定期的に出場する見込みはなくなっていた。出場機会を求めて昨季後半戦にジローナへ期限付き移籍したものの、ほどなくして太ももを負傷。そのけがにより、W杯出場に向けてアピールすることもできなくなった。

現在、アヤックスで再び確固たるレギュラーとなったテア・シュテーゲンは、代表チームでもひとまずその座を取り戻した。新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップは、当面は同選手をドイツ代表の正GKに指名している。テア・シュテーゲンは金曜夜、ネーションズリーグのセルビア戦で代表通算46試合目の出場を果たす。