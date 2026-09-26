有罪認定を受けたマンチェスター・シティが激しく反撃している

マンチェスター・シティは、クラブがプレミアリーグの財務規則違反で有罪と認定されたとする報道について、初めて詳細に反応した。カルドゥーン・アル・ムバラク会長はサポーターに向けた公開書簡で、シティは今もなお自らの潔白を完全に確信していると強調している。

The Athleticは金曜日、マンチェスター・シティがイングランドの強豪クラブにかけられている115件の告発のうち114件で有罪と認定されたと報じた。この件は主に2009年から2018年までの期間における違反の疑いをめぐるものだが、アル・ムバラクによれば法的手続きは決して終わっていないという。

「プレミアリーグの手続きはまだ到底終わっておらず、クラブの潔白を証明するという私たちの自信と決意は、このすべてが始まった当初と同じくらい強い」と会長は記している。アル・ムバラクはこれにより、金曜日の報道によってもマンチェスター・シティの立場に何ら変化はないと伝えている。

会長は、クラブの立場について本来ならもっと多くの説明をしたいと強調した。「なぜ私たちが自らの立場にこれほど確信を持っているのかを皆さんに理解してもらうため、共有したいことはたくさんあります。しかし、法的手続きにおける厳格な守秘義務と、それを尊重するという私たちの強い意思があるため、現時点ではそれはできません」

アル・ムバラクによると、この公開書簡ですら公表前に複数回にわたって法的な確認を受けたという。そのため彼は、マンチェスター・シティが金曜日、そしてそれ以前の2023年2月に発表した声明を注意深く読むようサポーターに呼びかけている。本人によれば「一つひとつの言葉が重要であり、今もなお有効」だからだ。

書簡の中でアル・ムバラクは、自分たちに対してあまりに早く結論を出した人々にも苦言を呈している。「一部の人々は早々に自分なりの結論を下し、私たちの周囲には多くの騒ぎがありますが、何も変わっていません。私たちは以前にも共に困難を乗り越え、そこからより強くなってきました」

最終的に有罪が確定した場合にマンチェスター・シティがどのような影響を受けるのかは、まだ明らかになっていない。 BBCによると、この強豪クラブが獲得したタイトルが危うくなる可能性は低い一方、プレミアリーグからの除外と巨額の罰金は十分にあり得るという。

そのためマンチェスター・シティは当面、クラブは財務規則に違反しておらず、それを示す十分な証拠が存在するという立場を維持している。アル・ムバラクは書簡の最後を、クラブを支え続けるようサポーターに訴える言葉で締めくくった。「今なお、私たちのクラブの勢いを損なおうとしている者たちが多くいます。その機会を彼らに与えるつもりはありません」