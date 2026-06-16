ヴァージル・ファン・ダイクがワールドカップの水分補給タイムに苛立つ気持ちについて、ロイ・キーンは完全に理解できるという。ニューヨークから大会を観戦するアイルランド人アナリストは、前半と後半の折り返しに行われる休憩が試合のペースを損ねていると指摘する。

試合は前半と後半の半ばで各1回、計2回中断される。その間、NOSなどの放送局はCMに切り替える。

ファン・ダイクもこの慣習を快く思っていない。「今日（日曜日）までほぼすべての試合を見たが、ドリンクブレイクごとにCMが流れるのは視聴者にとって良くない。本当に暑い日なら休憩は意味があるが、」と語った。 ただ、試合ごとに判断すべきだ」と、日本戦の2-2引き分け後にミックスゾーンで語った。

「ここはアメリカだ。つまり、一種のタイムアウトのようなものだ。FIFAはそれを『ドリンクブレイク』と呼んでいるが」とキーンは語った。

キーンはさらに「我々がサッカーを愛するのはスピード感があるからで、トイレに行くのも怖いほどだ。他のスポーツとは違い、こうした休憩は試合の流れを止め、チームの勢いを突然消す」と語った。

「ワールドカップ前は選手を保護すべきだと言った。彼らはロボットではない。その点は理解している。だが今、テレビでは『タイムアウト』が議論されている」と1994年米国大会に出場したキーンは懐疑的だ。

ゲイリー・ネヴィルはFIFAに対し、水分補給休憩を厳しく監視するよう求めている。「代表監督はベンチに座っているだけだ。W杯の試合で戦術ボードまで出した例もある。わずか2、3分の休憩なのに、FIFAがもっと厳しく対処しないのが理解できない」