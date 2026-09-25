アルゼンチンは来週水曜日、2022年ワールドカップ王者としてボリビアとのテストマッチに臨み、ポスト・メッシ時代の初戦を戦う。主将腕章を巻くのは、別の攻撃的な選手ではない。

ここ数週間、複数メディアは一致して、8度の世界年間最優秀選手のインテル退団とベテランのニコラス・オタメンディ（38、リーベル・プレート）の引退を受け、クリスティアン・ロメロがそのポストの最有力候補だと報じていた。ワールドカップ後にトッテナム・ホットスパーからアトレティコ・マドリーへ移籍したこのセンターバックは、ワールドカップでもすでに第3キャプテンだった。金曜日の記者会見で、リオネル・スカローニ監督は、自身の選択が「クティ」だったと認めた。一方で、GKエミリアーノ・マルティネスにも大穴としての可能性が見込まれていた。さらに、ラウタロ・マルティネスの昇格も取り沙汰されていた。このストライカーは所属クラブのインテルでも腕章を巻いている。

一方で、メッシの背番号を誰が引き継ぐのかは、まだ明らかになっていない。 ただ、こちらも明確な傾向が見えつつある。数週間前にすでにESPNが報じ、今回The Athleticもそう伝えているように、その栄誉はコモ1907のニコ・パスに与えられる見通しだ。近年のアルビセレステでの出場は散発的で、ワールドカップでも2試合の出場にとどまったにもかかわらず、この22歳には大きな将来が予想されている。

2024年夏にレアル・マドリーから移籍して以降、パスはコモ湖のほとりで見事な成長を遂げ、セリエAで13ゴール7アシストという傑出したシーズンを終えた。今季もここまで6試合で、チャンピオンズリーグでの2アシストを含む4得点関与を記録している。アルゼンチン代表では11試合で1ゴール1アシストをマークした。

なぜアルゼンチンはリオネル・メッシの10番を再び割り当てなければならないのか？

10番をもう誰にも与えないでほしいという一部ファンの願いは、アルゼンチンにはかなえられない。FIFAの規定では、1から23、あるいは26までの数字のいずれかを外すことは認められていない。そのため最近では、複数の選手で持ち回りにする案も検討されていた。ほかの候補としては、リバプールでも10番を背負うアレクシス・マック・アリスター（27）と、エンソ・フェルナンデス（25、マンチェスター・シティ）が挙げられている。

ちなみに、メッシの代表キャリアはまだ完全には終わっていない。 10月6日には、ベニンとのテストマッチで、国民的英雄がブエノスアイレスで公式な引退試合を迎える。アルゼンチンの首都で、ラ・プルガは「ここアルゼンチンで、本当にふさわしい別れを受けることになる」と、協会会長クラウディオ・タピアがXの動画で語った。

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ブラジル：ネイマールの10番を受け継ぐのは誰か？

ちなみに、ブラジルでもつい最近まで、ワールドカップ後に代表を退いたネイマールの後継者として、今後誰が背番号10のユニフォームを着るのかが問われていた。

だが、その決定はすでに下されている。バルセロナのラフィーニャが、ペレ、ジーコ、ロナウジーニョ、カカの足跡を継ぐことになる。



