エジプト代表FWオマル・マルムーシュが、トッテナム・ホットスパーでのデビュー戦に臨む準備を進めている。イタリア人指揮官ロベルト・デ・ゼルビから大きな称賛を受けた同選手は、ロンドンのクラブが今季の悲惨な出だしを乗り越えることを期待するニューカッスル戦での出場に向け、準備が整っていると監督から明言された。

マルムーシュはマンチェスター・シティから今季末までのレンタルでトッテナムに加入しており、完全移籍の可能性も残されている。デ・ゼルビは金曜日に行われた記者会見で同選手に特別な称賛を送り、チームに新たな攻撃面での選択肢をもたらす能力への信頼を口にした。

イタリア人監督は次のように語った。「彼は素晴らしい選手だ。クラブの誰もが彼を好んでおり、我々のもとでその能力を発揮してくれることを願っている。攻撃面でより多くの選択肢をもたらしてくれるはずだ」。そして、チームにはこのエジプト人FWの資質を備えた選手が必要だったと指摘した。

デ・ゼルビはこう付け加えた。「我々には彼のような、得点力があり、ボールを巧みに扱え、スピードを備え、素晴らしい資質を持つ選手が必要だった。彼の加入を非常に喜んでいるし、サビーニョもそうだ。二人ともトップレベルの選手だ」。

マルムーシュにとって、このデビューの可能性がある試合は特別な思い出を持つ一戦でもある。マンチェスター・シティ在籍時にニューカッスル相手に活躍を重ねており、同クラブ相手に5試合で7得点を記録している。これは、このエジプト人FWにとって、開幕戦からトッテナムのファンに自らをアピールする絶好の機会となる。

トッテナムはこの攻撃面でのインパクトを切実に必要としている。移籍期間中にクラブ運営陣が多額の投資を行ったにもかかわらず、プレミアリーグ開幕戦でブレントフォードに0-3で敗れ、大きな痛手を負ったからだ。

この苦しい出だしを受け、デ・ゼルビは、スピードと得点力、攻撃的な動きを備えたエジプトからの新戦力に大きな期待を寄せ、トッテナムを正しい軌道に戻そうとしている。