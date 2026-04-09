パトリス・モツェペ・アフリカサッカー連盟（CAF）会長は、連盟内の腐敗を解明するために国際的かつ大規模な調査を行うよう求めたセネガル政府の要求に答えた。

CAFの控訴委員会が、セネガル代表がピッチ上では勝利していたにもかかわらず、「テランガのライオン」ことセネガルの選手たちがピッチから退いたことを理由に、2025年アフリカネーションズカップのタイトルをモロッコに与える決定を下したことを受け、セネガル政府はCAF内部の関係者に腐敗の疑いがあるとして国際調査を求めた。

モツェペは昨日（水曜日）、現地の緊張を和らげることを目的にセネガルを公式訪問し、最終的な判断がスポーツ仲裁裁判所（CAS）で下されるのを待っている「アフリカ決勝」の件において、CAFはいずれか一方を他方より優遇していないことを強調した。

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訪問中、モツェペは記者会見で「CAF内で起こり得るいかなる腐敗についても、政府であれ独立機関であれ、どのような調査も歓迎する。実際、私はそれを促したい。私たちは全面的に協力する」と述べた。

モツェペは腐敗に対して「一切の容赦をしない」方針を取る必要性を説明し、この戦いはサッカーを超えるものだと指摘した。

さらに「子どもたちに、人生で成功するには腐敗が必要だという印象を与えてはならない。絶対的な不寛容政策が必要だ」と続けた。

また、アフリカサッカーの未来のためにこの措置が必要だと強調し、「これはアフリカのサッカーに私たちが贈れる最も素晴らしい贈り物だ。腐敗について話すだけでなく、介入して必要な法律を整備し、適用することだ」と語った。

こうした開放的な姿勢を見せつつも、モツェペはセネガルとモロッコの紛争に関する立場を堅持し、いかなるアフリカの国に対しても他国を犠牲にして差別やえこひいきはないと確認した。

南アフリカ出身のこの責任者は「どの国も、他国より良く扱われることは決してない。そんなことは起きない」と述べた。

緊張があるにもかかわらず、モツェペは沈静化と結束の強化への意欲を示し、「私たちは、こうした経験がアフリカ54カ国の結束をより強めてくれると確信している」と語った。