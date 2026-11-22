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フェラン・トーレスが終盤に決勝ゴールを挙げ、パリ・サンジェルマンはOGCニースに3-2で競り勝ち、公式戦12連勝を達成した。試合後、トーレスは代表戦期間明けの初戦では、流れるようなプレーよりも勝ち点3を得ることが重要だった理由を説明した。

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トーレスの決勝弾でPSGがコート・ダジュールで貴重な勝利

フェラン・トーレスが後半40分に得点し、パリ・サンジェルマンは敵地でOGCニースに3-2で勝利した。ルイス・エンリケ監督率いるチームは、これで公式戦12連勝。ニースの今季ホーム無敗記録を止め、リーグ・アン首位のPSGは2位リールとの勝ち点差を5に広げた。

前半8分、試合の流れに反してモハメド・アムーラがニースに先制点をもたらしたが、PSGはセニー・マユルとデジレ・ドゥエの得点でハーフタイムまでに逆転。さらにトーレスがウスマン・デンベレのパスを巧みに仕留め、PSGはリードを広げた。その後、アリ・アブディがアディショナルタイムに1点を返した。

トーレス、代表戦期間明けは勝利が最優先と強調

緊迫した後半、ニースはカウンターで脅威を与えたが、PSGは粘り強く戦い、最後はトーレスが決めた。試合後、トーレスは、代表戦期間明けの初戦で苦しみながらも結果を出すことが、チームに落ち着きをもたらすうえで重要だと強調した。

「とても重要な勝利だった」とトーレスは語った。「最高の出来ではなかったが、最終的には競争力を発揮して勝ち点3を獲得できた。これからはチャンピオンズリーグに集中する。勝つことはいつでも重要だが、代表戦期間明けは特にそうだ。チームが安心できるからね。最終的に、僕たちが最優先する勝ち点3を手にできた」

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PSGはいかにニースの攻勢をしのいだか

ニースはカウンターから得た最初のチャンスをアムーラが決めて先制し、開始から約30分間は守備でもコンパクトな陣形を保った。PSGがようやく突破口を開いたのは前半30分。ザビエル・マンドザのペナルティーエリア内でのハンドによって得たPKをマユルが決めると、その1分もたたないうちに、アクラフ・ハキミのパスをドゥエが押し込んだ。

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後半はジョアン・ネヴェスが中盤のテンポをコントロールし、PSGは積極的なプレスでマトヴェイ・サフォノフが守るゴールへのニースの脅威を抑えた。ハキミは61分にリードを広げるチャンスを逃したが、終盤にトーレスが決定的な一撃を放った。

PSGは次戦のチャンピオンズリーグに集中

2週間前にトロワを1-0で下して以来の初戦で、苦しみながらも勝ち点3を確保したトーレスとチームメートは、欧州での戦いに目を向けることができる。

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リーグ・アンで5ポイント差の首位を維持したことは、PSGがチャンピオンズリーグに集中するうえでの確かな足場となる。