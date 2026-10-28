「誰もすべてを勝ち取ったわけではない。それにW杯イヤーは、やはり特別だ。W杯の比重が大きくなる。シーズンだけで考えるなら、クヴァラツヘリアは非常に興味深い候補だと思った」とクロースは、弟フェリックスと共同で配信するポッドキャスト Einfach mal Luppenで語った。

クロースは、パリ・サンジェルマンの攻撃的選手フヴィチャ・クヴァラツヘリアが「私なら選ぶ選手だった」と強調し、「私の目には、欧州最高のチームで最も優れた選手だった」と絶賛した。

クヴァラツヘリアは昨季、PSGが再びチャンピオンズリーグを制覇するまでの道のりで中心的な役割を果たした。CLでは16試合に出場して17得点関与（10ゴール、7アシスト）という圧巻の数字を残し、重要な場面でも結果を出した。ジョージア代表の同選手は、バイエルンとの準決勝ファーストレグで5-4となった激戦で、重要な1-1の同点ゴールを決め、その後さらに2点目も挙げた。

フヴィチャ・クヴァラツヘリア、CL決勝でPSGに重要なPKをもたらす

ミュンヘンでのセカンドレグ（1-1）では、見事なプレーからウスマン・デンベレによるパリの先制点をお膳立てした。そしてアーセナルとの決勝では、クヴァラツヘリアがPKを獲得。試合開始から約1時間後にデンベレがこれを決めて1-1とし、のちにPK戦で勝利するPSGを試合につなぎ留めた。

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クヴァラツヘリアはPSGでチャンピオンズリーグのほか、フランスリーグ優勝、国内のスーパーカップとUEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップも制した。ただし、大きな問題があった。25歳の同選手はジョージア代表としてW杯出場権を得られず、例えばバロンドールを受賞したばかりのハリー・ケインやキリアン・エンバペ、ラミン・ヤマルのように、最大の舞台で自らをアピールすることはできなかった。

それでもクヴァラツヘリアは2026年のバロンドールで、前述の3人に加え、ロドリとリオネル・メッシに次ぐ6位に入った。元ドイツ代表のクロースはこれについて、「W杯がなければ、彼には非常に大きなチャンスがあったことを示している。彼より上位の選手は皆、W杯で大きなインパクトを残していたからだ」と語った。さらに「エンバペにW杯がなかったら、トップ5には入っていなかっただろう。ラミンもW杯優勝がなければ、トップ5に入るのは難しかったはずだ」と推測した。

W杯で注目を集めたエンバペ、ラミン・ヤマル、ケイン

北米で行われた大会で、エンバペは4位となったフランス代表の一員として数々の傑出したプレーを見せ、10得点で得点王に輝いた。ラミン・ヤマルはW杯で個人記録が際立っていたわけではない（1ゴール、1アシスト）が、並外れた成熟ぶりを見せてチームのために尽くし、最後にはスペイン代表として優勝を果たした。そしてケインは、最終的に3位となったイングランド代表を主将として見事にけん引。例えばコンゴ民主共和国とのラウンド32（2-1）では、2ゴールでスリー・ライオンズを不名誉な結果から救い、共催国メキシコに3-2で勝利したラウンド16でも、勝敗を左右する選手の一人となった。

そのためクロースにとって、バイエルンのFWは「かつてないほど予想が難しかった」というバロンドールの、受賞にふさわしい選手でもある。表彰台に並んだエンバペ、ラミン・ヤマルとの違いは何か。クロースは「彼だけが事前にキャンペーンを始めなかった」と指摘した。

36歳のクロースが言いたかったのは、月曜日に行われたバロンドール授賞式までの数週間、エンバペとラミン・ヤマルが時にかなり積極的に公の場で自己アピールをしていたということだ。例えばバルセロナのスターは「正直に言えば、今年は自分がこの賞に値すると思う。勝ち取ったものを考えれば」と発言。レアル・マドリーのアタッカーであるエンバペも、自らを「選ばれし者」と呼び、「昨季、僕より優れた選手はいなかった」と受賞に自信を示した。一方、ケインはそうした強気な宣言を口にしなかったが、僅差でエンバペを上回り、栄冠を手にした。

クヴァラツヘリアは長期離脱へ。2027年バロンドールの可能性もすでに消滅

一方、バロンドールの発表を迎える頃、クヴァラツヘリアには自身の順位よりもはるかに大きな心配事があった。ジョージア代表の同選手は先日、チャンピオンズリーグでPSGがバルセロナに4-2で勝利した試合で十字靭帯を断裂し、数カ月の離脱が決まった。今季はもうプレーできない可能性もある。「なぜ僕なんだ？ 僕は何一つ偶然に任せてこなかった。この試合に向けては、おそらくこれまで以上に準備をしていた。何が起きても大丈夫だと思っていた。でも、これだけは想定していなかった」と、落胆したクヴァラツヘリアはインスタグラムにつづった。

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長期離脱によって、2027年のバロンドール受賞の可能性はすでになくなった。2028年に候補となるには、おそらくEUROで好成績を残す必要がある。クヴァラツヘリアらは2024年にドイツで行われた前回の欧州選手権には出場権を獲得し、ラウンド16にも進出したが、のちに欧州王者となるスペインに1-4で敗れて大会を終えた。イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドで開催される次の欧州選手権の予選でジョージアがどの相手と対戦するかは、まだ決まっていない。