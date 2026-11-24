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レアル・マドリーがラ・リーガと欧州でタイトルを狙う中、ティボー・クルトワはヴィニシウス・ジュニオールが最高の状態を取り戻すと信じている。今季の苦しい時期を認めつつ、PSVアイントホーフェン戦を前に好材料も挙げた。

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クルトワ、ヴィニシウスの活躍を信じる

ティボー・クルトワは、レアル・マドリーがPSVアイントホーフェンと対戦するチャンピオンズリーグの試合を前に、ヴィニシウス・ジュニオールを全面的に支持した。会場となるベルナベウでメディアに対応したクルトワは、チームはすべての選手を支えていると語り、ヴィニシウスの自省する姿勢と勤勉さを称えた。

「僕たちは皆で支え合っている。どの選手のことも助ける。彼に対して特別に寄り添う必要があるというわけではない。彼は幸せそうな若者で、自分を省みることができるし、懸命に取り組まなければならないと分かっていると思うからだ」とクルトワは語った。

ヴィニシウスには自由と自信が鍵

クルトワは、今季はヴィニシウスにとってより厳しいものになっていると認める一方、最近は持ち前の輝きが戻りつつあると感じている。ブラジル代表での得点も自信につながっているという。クルトワは、ヴィニシウスがボールを持って自由にプレーすることで、その力を最大限に発揮できると考えている。

「選手のキャリアは長い。毎シーズン、常に10点満点で9点や10点の出来を見せられるわけではない。それができた選手として僕が知っているのは、メッシとクリスティアーノだけだ。今年は彼にとって少し厳しいのかもしれないが、先日は持ち前の輝きを見せ、良いプレーをしていた」とクルトワは語った。「ブラジル代表での得点も、彼にさらなる自信を与えている。自由に、サッカーを楽しむ必要があると思う。ボールを持って楽しめているとき、彼はより良いプレーをする」

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レアル・マドリーが狙う4つのタイトル

クルトワは、レアル・マドリーがラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでタイトルを狙うには、ヴィニシウスが最高の状態にあることが必要だと強調した。タイトルを獲得できなかった2シーズンを経て、このFWが発揮できる力に自信を示した。

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「ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパで優勝を争いたいなら、最高のヴィニが必要だ。そして、僕たちにはそのヴィニがいると確信している」とクルトワは語った。

ベルナベウでホームゲームが続く一週間

レアル・マドリーは、チャンピオンズリーグ第5節のPSVアイントホーフェン戦に臨む。ここまで4試合で勝ち点12を獲得し、今季のホームゲームは全勝している。

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PSVとの欧州での一戦に続き、ジョゼ・モウリーニョ率いるチームは土曜日、ベルナベウにアラベスを迎える。