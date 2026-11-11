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アヤックスでのユリアン・ブラントの「再出発」は、ここまで極めて順調だ。30歳のブラントには各方面から称賛の声が上がっている。そんな中、ヨルディ・クライフがブラントのおかげで実現した特別な瞬間を明かした。

アヤックスのテクニカルディレクターにとって、この夏の「最高の瞬間」は、オランダ最多優勝クラブが元BVBのスター選手を移籍金なしで獲得したと、ついに発表できたときだったという。クライフは月曜日の会員総会でそう明かした。

「事前に情報は一切漏れなかった。彼のおかげもあって、素晴らしい瞬間になった。彼も秘密を守ってくれた」とクライフは、ブラントのエールディヴィジへの電撃移籍について語った。クライフは以前にも、オランダのテレビ局Ziggo Sportで同じような発言をしていた。

「本当にうれしかったのはブラントのことだ。どうやって実現したかって？ 誰も知らなかった。まったく誰もね！」。約1週間前にはこう語っていた。「人々が食事に出かけていると、突然ブラントがアヤックスに来るという知らせが届いた。そして驚いたんだ。『えっ、そんな話はまったく聞いていなかった。どうして？』とね」

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クライフはスピーチの中で、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンのバルセロナからアヤックスへの移籍にも触れた。カタルーニャのクラブで長く控えに追いやられていたドイツ代表GKは、ユルゲン・クロップ率いるドイツ代表で正GKの座を取り戻すため、名門クラブでの出場機会を求めて夏に期限付きでアムステルダムへ加入した。その試みは成功し、クロップはEURO2028に向けてテア・シュテーゲンを正GKに指名した。クライフはテア・シュテーゲンについても「彼は望むならどこでもプレーできる。それでもアヤックスでプレーする意欲を持っていた」と称賛。ブラントの獲得とともに、こちらも「素晴らしい移籍」だったと語った。

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ユリアン・ブラントはファン・デル・ファールトの批判にどう反応した？

3月初めにブラントがドルトムントとの契約を更新しないことが明らかになると、この攻撃的選手は昨夏、欧州クラブサッカー界で現在の移籍先よりもはるかに魅力的なクラブとの関連が取り沙汰された。アントワーヌ・グリーズマンの後継者としてアトレティコ・マドリーへ移る可能性や、資金力のあるプレミアリーグへの移籍が繰り返し報じられた。しかし、最終的にブラントが選んだのはアヤックスであり、今はその決断を後悔していないはずだ。

ここまで公式戦17試合で8ゴール2アシストを記録。その活躍ぶりには、疑問符の付く意見を述べることも多い、批判の急先鋒ラファエル・ファン・デル・ファールトさえも、今では黙ってプレーを楽しんでいる。

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「この移籍にすっかり熱狂している人たちにも、いら立ちを覚えたと言わなければならない」。ファン・デル・ファールトはブラントの加入直後にはまだそう難癖をつけ、ドイツ人選手を「好条件でしか力を発揮しない選手」と呼んだ。さらに、アヤックス・アムステルダムのユニフォームを着られるだけでもありがたく思うべきだと強調していた。

だが、ブラントがシーズン最初の3分の1で見せた見事なプレーを受け、ファン・デル・ファールトも最近、見方を大きく変えた。「彼は素晴らしい。アヤックスで最高の選手だ」。10月中旬、ハンブルクの人工芝グラウンドの開設式でそう語った。

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もっとも、ブラントは気に留めていない。その突然の称賛について問われると、ポッドキャスト「Spielmacher」で落ち着いた様子で応じた。「評価はいつも、本当にあっという間にひっくり返る。彼がそんなことを言ったとは初めて聞いた」と、ファン・デル・ファールトの称賛について語った。

ブラントにとって、批判への対処はもはや日常のことだ。BVB時代にもたびたび批判にさらされていた。彼のプレーに対する評価は、しばしば分かれた。卓越した攻撃の名手と見る人がいる一方、ドルトムントが結果を出せないときには、競り合いに勝てない無気力なスケープゴートと見る人もいた。

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公の場で向けられる批判をブラントがいかに冷静に受け止めているかは、ファン・デル・ファールトへの続く発言からも分かる。「前回、彼が違うことを言ったときにも、その話を何度も振られた。何というか、そういうときはいつも『そんなくだらない話で構わないでくれ』と思う」とブラントは語った。そんな彼も、アヤックスのユニフォームを着てから初めての挫折を味わうことになった。

Getty Images

ユリアン・ブラントはどんな負傷をした？

10月末のAZアルクマール戦では、1-0で勝利した試合の前半に、相手との接触がない状況で負傷した。38分、突然、苦痛に顔をゆがめながらピッチに座り込み、治療を受けて交代を余儀なくされた。その表情には不安が浮かび、より重い負傷の可能性もうかがわせた。

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しかし、その懸念はどうやら現実にはならなかった。クライフは慎重ながらも安心できる情報を伝え、負傷は「深刻なものではない」と説明した。それでもブラントは、代表戦による中断前のアヤックスの公式戦2試合を欠場した。