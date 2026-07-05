「最高だぜ、ワールドカップを5回も制したんだ」：ブラジルサポーターがアルゼンチンをからかう

雑談はさておき、ブラジルサポーターたちは最大のライバルへ生意気なメッセージを送った。その言葉には、説明不要の歴史の教訓がにじみ出ていた。

2026年W杯の会場で、ブラジル人サポーターがGOALのファンゾーンに立ち寄り、アルゼンチンへ一言求められると、彼らはブラジル人らしく、さりげなくも使い古された皮肉を放った。

「ビッグ・ハイファイブ」

GOAL記者が長年のライバル、アルゼンチンへのメッセージを尋ねると、ファンたちは即座にオチを思いついた。

「アルゼンチンに“ビッグ・ハイファイブ”を送るよ。だって俺たちはワールドカップを5回制覇してるからね」と、あるファンは次の質問が飛ぶ前から笑いながら答えた。

このやりとりは、長年のライバル関係が生んだ統計に基づく皮肉だ。ブラジルは1958年から2002年までに5度優勝し、エンブレムに5つの星を刻む。一方アルゼンチンは3度で、直近は2022年のカタール大会。その時、リオネル・メッシがようやくトロフィーを手にした。

「彼らに聞いてみろ」

では自国が何冠なのかと問われると、ファンは知らぬ素振り。

記者が「アルゼンチンは何個？」と尋ねると、

「知らないよ、あいつらに聞いてよ」と返され、再び笑いが起きた。

軽いやり取りだが、その背景には本物の歴史がある。ブラジルとアルゼンチンのライバル関係は世界でも最も激しいものであり、両国とも2026年ワールドカップでタイトルを増やす決意でいる。