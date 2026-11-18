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フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長が、国際サッカー連盟（FIFA）会長選に向けた選挙チーム結成の動きについて明かした。同会長はすでに国際サッカー界の有力者や、ガバナンス分野の専門家らと協議を重ねていることを強調。サッカー界の運営に関するこれまでとは異なるビジョンに基づいた選挙公約づくりを進めているという。

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ディアロ会長の発言は、FIFA会長選への正式な立候補表明後に開かれた記者会見で語られたもの だ。選挙は来たる3月に実施される予定となっている。会見では、選挙陣営に加わる人物や、世界のサッカーを統括する組織のトップの座を争う上で同会長のチームが果たす役割について質問が及んだ。

FFF会長は、ジャンニ・インファンティーノ会長率いるFIFAの現在の運営手法を批判するだけにとどまらず、選挙公約を通じて代替案や実践的なアイデアを示していく考えを説明。立候補を正式に表明する前から、この一歩に向けた準備を始めていたことも明かした。

『フットメルカート』が伝えたところによると、ディアロ会長は「批判だけで終わらせたくはなかった。私たちは貢献もするし、自分たちの見解も示していく。立候補する前から、FIFAに関わる数十人の人物や、国際機関の現職・元職の代表者らに相談し、各組織の運営手法について知見を得てきた」と語った。

さらにFIFA会長選の候補者は、国際サッカー連盟の運営方法について包括的なビジョンを練り上げるため、グッドガバナンスの分野の専門家グループからも意見を求めたと説明。選挙チームの結成作業は最終段階に入っていると強調した。

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同会長は「グッドガバナンスの専門家にも相談した。現在は陣容の最終調整を進めているところで、私を支えるチームは後日発表する」と続けたが、陣営に加わる人物の名前や、チーム内で担う役割の内容については明らかにしなかった。

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これに関連して、ディアロ会長は選挙戦で重点的に取り組む最重要課題の一つを明示した。それはFIFA内部の意思決定システムの再構築で、権限を一人の人物に集中させるのではなく、より幅広い参加と透明性を可能にする新たな運営モデルを提示するというものだ。

FFF会長は、国際サッカー連盟の運営方法について、責任の分担という面で変革が必要だとの見方を示している。とりわけサッカーの未来に関わる重大な決定については、意思決定プロセスへのより幅広い参加を可能にする、より開かれた仕組みが必要だと訴えた。

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ディアロ会長はこの点について「重大なサッカーの決定が一切の透明性なしに下されるような、ある種の個人的な運営形態を続けることはできない」と語り、FIFA会長に主要案件の運営で幅広い影響力を与えていると考える現在の運営モデルに異を唱えた。

またフランス人候補者は、選挙に勝利した場合に導入したい構想を明かし、戦略面の責任と日常的な業務執行をより明確に切り分けることで、国際組織内での権限の分散を確保したい考えを示した。

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同会長は「私は開かれた参加型の運営モデルを提案するつもりだ。会長が戦略とビジョンに責任を持ち、FIFAの日常的な業務運営は事務局長に委ねるという形だ」と説明した。

これらの発言からは、FIFAの運営体制の改革を選挙公約の柱の一つに据えたいというディアロ会長の意向がうかがえる。その根底には、意思決定の中央集権を縮小し、国際サッカー連盟の運営における組織や執行責任者の役割を強化するという考えがある。

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FFF会長は現時点で選挙チームを構成する人物の名前を明らかにしていない。それでも、数十人の関係者や元職・現職の責任者、さらにガバナンスの専門家らと協議を行ったと公表したことは、単なる批判の域を超えた選挙戦を築こうとしていることを示している。世界のサッカーを率いる組織の将来に関わる関係者を説得すべく、代替となる運営プロジェクトを提示していく構えだ。