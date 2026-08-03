レアル・マドリードは、ポルトガル代表のスター、ベルナルド・シウバをリーガ・エスパニョーラに正式登録し、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョ率いるクラブとして公式戦への出場資格を得た。

リーガ・エスパニョーラ公式サイトが月曜日に明らかにしたところによると、ベルナルド・シウバの名前がレアル・マドリードの正式登録選手リストに加えられ、公式戦への出場準備が整った。ただし、新シーズンが開幕する今月22日のエスパニョール戦（開幕節）まで待つ必要がある。

レアル・マドリードが補強選手の登録を続行

レアル・マドリードは、新シーズン開幕へ向けたチーム編成のため、着実かつ精力的に手を打ち続けている。モウリーニョはピッチ上で現有戦力とともに練習を行っており、夏の休暇を終えた他の選手たちも段階的にチームへ合流させている。

一方、経営陣のオフィスでは、選手の退団手続きと新加入選手の合流、そして戦力外となった選手の退団後にリーガ・エスパニョーラへの正式登録手続きが進められている。

オランダ人のデンゼル・ダムフリス、スペイン人のマルク・ククレジャ、フランス人のイブラヒマ・コナテの名前は、先にリーガ・エスパニョーラ公式サイトに登録選手として掲載されており、今回それにベルナルド・シウバが加わった。彼のチーム練習への正式復帰を前にしてのことだ。

モウリーニョが同胞のポルトガル人選手にリーグ開幕戦での出場機会を与えることに何ら問題はないはずだ。特に、新シーズンへの準備期間はまだ数日残っており、その間にベルナルドはいくつかの親善試合に出場し、完全なフィジカルコンディションを手に入れることができる。

このポルトガル人選手は、中盤の創造性を高めるためのモウリーニョの主要な要望の一つだった。そのため、ポルトガル人指揮官は今、新たなスターがチームにどう溶け込み、求められるプレースタイルに順応していくのかを確認できる。

登録から外れているのはカルロス・エスパイのみ

これに対し、レアル・マドリードの最新の補強選手であるバレンシア出身のFWカルロス・エスパイは、リーガ・エスパニョーラにまだ正式登録されていない唯一の選手のままだ。

このバレンシア出身のFWは、すでにイタリアのフィオレンティーナとの親善試合でクラブでのデビュー戦を戦っているが、チームとして公式戦に出場するまでには少し待つ必要がある。

とはいえ、レアル・マドリードが今後数日のうちに彼を登録するにあたって、大きな困難に直面するようには見えない。特に、経営上の手続きは通常どおり順調に進んでいる。

ロドリとディオマンデも合流間近

実際、スペイン人のロドリとアルゼンチン人のクリスティアン・ロメロ・ディオマンデも近くクラブに加わることが予想されており、同じくスムーズに登録される可能性が高い。ただし、この2人についてはクラブからまだ正式な発表はされていない。

注目すべき展開として、FWのゴンサロは、イングランドのフラム移籍にもかかわらず、まだ正式にチームのリストから外されていない。彼の名前は依然としてリーガ・エスパニョーラのレアル・マドリード公式リストに掲載されている。

一方、ブラジル人FWのエンドリッキは、フランスのオリンピック・リヨンへのレンタル期間を終え、正式にチームへ復帰した。このブラジル人選手は、数週間前までレアル・マドリードの公式リストにおける主な欠員の一人だった。