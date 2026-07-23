マルク・ファン・ボメルがベルギーの新監督に就任する寸前となっているが、その周囲にはテクニカルスタッフも編成される必要がある。Het Nieuwsbladによれば、マールテン・マルテンスがそのアシスタントの1人になる見込みだ。

42歳のベルギー人指導者は、1月にAZを解任されて以降、職に就いていない。一連の失望的な結果を受け、同クラブを追われた。ファン・ボメルのスタッフに加われば、その期間もまもなく終わりを迎える可能性がある。

マルテンスは本来ヘッドコーチであり、今年初めにはアンデルレヒトの候補にも挙がっていたが、今後はベルギー代表でアシスタントとしてキャリアを続けることになりそうだ。さらにHet Nieuwsbladは、そのスタッフが主にオランダ人で構成されると見ている。

マルテンスは選手時代、ベルギー代表として9回プレーしており、最後の出場は2010年だった。そのため、ベルギーの「黄金世代」にはあと一歩で含まれなかったことになる。

ファン・ボメルの就任はここ数日のうちに正式発表される見通しだ。49歳の指揮官には2028年までの契約が用意されており、ベルギーはその期間中の欧州選手権で大きな成果を目指している。

息子ルベン・ファン・ボメルは、もはや問題はないとすでにほのめかしていた。「これはいつ放送されるの？」と、彼はESPNのカメラの前で笑いながら語った。「うまくいけば、まとまるはずだよ。そうでなければ、ここはカットしておいてくれ。」

マルテンスが最初のアシスタントになる可能性が高そうだ。ほかの名前については、まだ何も明らかになっていない。