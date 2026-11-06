「少し驚いたのはブラウンの招集だ」とハマンはSkyで語った。複数のポジションでプレーできる23歳が、FCバイエルンでは「今のところ左サイドバックの3番手」だからだ。ハマンは「守備では彼を信頼していないようだ」との見方を示した。

実際、直近の2試合では左サイドバックに別の選手が起用された。ボルシア・ドルトムントとの2-2の試合では復調したアルフォンソ・デイヴィスが先発し、アトレティコ・マドリードとのアウェー戦で2-0と勝利した試合ではヨシプ・スタニシッチが先発した。ただし、負傷者が相次ぐ状況を受け、暫定監督のアーロン・ダンクスが複数のポジションでプレーできるブラウンを攻撃の切り札としても温存していたことも事実だ。両試合とも、シーズン序盤にブラウンが代役を務めたトップ下で途中投入している。

当時、クロップはブラウンの起用ポジションをめぐり、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督を冗談交じりに皮肉った。「ようやく左サイドバックが一人いると思ったら、トップ下でプレーしている」とクロップはSat1のテレビインタビューで冗談を飛ばした。ハマンはこう考える。「優れたサッカー選手なら、ミュンヘンでは誰でもトップ下でプレーできる。ボール支配率が80％あるからだ」

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ナサニエル・ブラウンはこれまでユルゲン・クロップの下でどうだったのか？

その後の数週間、ブラウンはFCバイエルンの左サイドバックで主にデイヴィスと交互に起用された。今季ここまでの公式戦14試合のうち、6試合で左サイドバックとして先発。そのうち3試合は過去3週間のRBライプツィヒ戦、SCフライブルク戦、1.FCマクデブルク戦だった。

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ブラウンはワールドカップ前にドイツ代表の左サイドバックでレギュラーに定着し、全体としては期待外れに終わった大会で、数少ないドイツの明るい材料の一人となった。その後、アイントラハト・フランクフルトからFCバイエルンへ5000万ユーロで移籍した。

クロップの下で初めて迎えた代表活動期間には、ブラウンはやや期待外れのパフォーマンスを2試合続けて見せた後、予定されていたメンバーの入れ替えに伴いチームを離れなければならなかった。その後、実績のあるマクシミリアン・ミッテルシュテットとダヴィド・ラウムにチャンスが与えられたが、両者とも十分なアピールはできなかった。ミッテルシュテットは今回も招集されたが、ラウムは今後のネーションズリーグ、セルビア戦（11月13日）とオランダ戦（11月16日）のメンバーから外れている。