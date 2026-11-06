ナサニエル・ブラウンは最近、ドイツ代表の不動の一員とみなされていた。しかし、テレビ解説者のディトマー・ハマンは、左サイドバックのブラウンをユルゲン・クロップ代表監督が再び招集したことに疑問を呈している。

「少し驚いたのはブラウンの招集だ」とハマンはSkyで語った。複数のポジションをこなせる23歳が、バイエルンでは「現時点で3番手の左サイドバック」だからだ。ハマンは「守備では彼を信頼していないようだ」と見ている。

実際、直近の2試合では左サイドバックで他の選手が優先された。ボルシア・ドルトムントとの2-2の試合では復調したアルフォンソ・デイヴィスが先発し、アトレティコ・マドリーとのアウェー戦で2-0と勝利した際にはヨシプ・スタニシッチが起用された。ただ、負傷者が相次ぐ状況を受け、暫定監督のアーロン・ダンクスが、複数のポジションをこなせるブラウンを攻撃的な切り札として温存していたのも事実だ。両試合とも、シーズン序盤にも代役を務めたトップ下で途中出場させている。

当時、クロップはブラウンの起用位置を巡り、バイエルンのヴィンセント・コンパニ監督に冗談交じりの皮肉を飛ばした。「ようやく左サイドバックが一人現れたと思ったら、トップ下でプレーしている」と、クロップはSat1のテレビインタビューで冗談を言った。一方、ハマンは「良いサッカー選手なら、ミュンヘンでは誰でもトップ下でプレーできる。ボール支配率が80％あるのだから」との見方を示した。

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ナサニエル・ブラウンはこれまでユルゲン・クロップの下でどうだったか？

その後の数週間、ブラウンはバイエルンの左サイドバックで主にデイヴィスと交互に起用された。今季ここまでの公式戦15試合のうち、左サイドバックとして先発したのは計6試合。そのうち3試合は過去3週間のRBライプツィヒ、SCフライブルク、1.FCマクデブルクとの対戦だった。

ドイツ代表では、ワールドカップ前に左サイドバックのレギュラーに定着。全体としては期待外れに終わった大会で、数少ないドイツの明るい材料の一人となった。その後、アイントラハト・フランクフルトからバイエルンへ移籍金5000万ユーロで加入した。

クロップ体制で最初の代表活動期間には、ブラウンはやや期待外れのパフォーマンスを2試合で見せた後、予定されていたメンバーの入れ替えに伴ってチームを離れなければならなかった。その後は実績のあるマクシミリアン・ミッテルシュテットとダヴィド・ラウムにチャンスが与えられたが、両者とも確かなアピールには至らなかった。ミッテルシュテットは今回も招集された一方、ラウムは今後のネーションズリーグ、セルビア戦（11月13日）とオランダ戦（11月16日）に向けたメンバーから外れている。