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ミランは、来る冬の移籍市場でレアル・マドリーのブラジル人FWエンドリッキの獲得を引き続き目指している。ジョゼ・モウリーニョ監督は先日、1月にチームから選手を放出することも新戦力を加えることも望んでいないと明言したが、ミランの姿勢は変わっていない。

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『フットボール・イタリア』が報じたところによると、ミランはこの若きストライカーの獲得をあきらめておらず、今後数週間にわたって動きを続ける意向だという。その根拠となっているのが、今季のレアル・マドリーでの出場機会の少なさだ。これにより、選手自身がより多くの出場機会を得られる新天地を求める可能性がある。

モウリーニョは金曜日に行った記者会見で、冬の移籍市場でレアル・マドリーのメンバーに変化が生じる可能性について問われ、公の場で自らの立場をはっきりさせた。「移籍市場で誰かが加入することも、誰かが退団することも望んでいない。誰にも出ていってほしくないし、誰にも来てほしくない。扉は閉ざされている。移籍の話は一切したくない」

しかし、ポルトガル人指揮官の発言もミランの期待を打ち消すには至らなかった。ミランは、レアル・マドリーにおけるエンドリッキの立場が、取引成立への道を開く可能性があるとみている。とりわけ、20歳の同選手は現在負傷しており、能力を示すのに十分な出場時間を得られていない。

エンドリッキはより大きなチャンスを求めて退団を希望

Getty Images

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、エンドリッキはミランへの移籍を望んでおり、代理人は今後数週間のうちにレアル・マドリーの幹部と会談し、より多くの出場時間を得るために退団したいという選手の意向を伝える予定だという。

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この動きは、レアル・マドリー首脳陣の姿勢を試すものとなる。クラブは、現有戦力を維持したいというモウリーニョの意向と、定期的に試合に出たいという若手の希望とのバランスを取ることを迫られる。とりわけ、同選手とクラブとの契約はまだ残っている。

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レアル・マドリーは2024年夏にパルメイラスからエンドリッキを獲得し、このブラジル人FWは2030年6月までの6シーズン契約を結んだ。

また、2025-2026シーズン後半にはオリンピック・リヨンへの期限付き移籍を経験し、その後スペインの首都に戻った。この移籍によって、クラブの外でより多くの出場機会を得ることができた。

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代理人とミランの関係が交渉を後押しか

エンドリッキの代理人を務めるのは米国のRoc Nation Sportsで、同社はミランのオーナーであるジェリー・カルディナーレと良好な関係にある。これは、イタリアのクラブが同選手を巡る交渉を進めるうえで助けになる可能性がある。

カルディナーレはこのブラジル人FWの潜在能力への称賛を隠しておらず、以前には「自身のポジションで世界最高の選手の一人」と評していた。これは、単に移籍市場で若い才能を追っているという以上の関心を示している。

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さらに、パリ・サンジェルマンが獲得に関心を示すヴィニシウス・ジュニオールをレアル・マドリーが引き留めれば、ミランにとって追い風となる可能性がある。ヴィニシウスが1月以降もサンティアゴ・ベルナベウにとどまれば、エンドリッキがチーム内でより多くの出番を得るチャンスが狭まるかもしれないからだ。