「最終調整」…マドリード、パリのスター獲得まであと一歩

パリ・サンジェルマンに所属する韓国人選手、カン・イン・リー（25歳）が、再びアトレティコ・マドリードへの移籍 rumours の中心になっている。両クラブとも移籍を強く希望している。 前回はCL制覇に貢献した彼をPSGが放さず移籍が実現しなかった。

スペイン紙「アス」によると、両者は移籍実現に前向きで、PSGもこれを支持。すでに連絡を取っているが、正式交渉は始まっていない。

現在、2026年W杯で韓国代表としてプレーする彼は、2023年にレアル・マヨルカから2200万ユーロでPSGへ移籍して価値を急上昇させ、契約は2028年まで残っている。

移籍市場サイト「トランスファーマーケット」が推定する市場価値は2800万ユーロ。 しかしPSGは3500万ユーロ近い移籍金を希望しており、より低い金額で抑えたいアトレティコとの間には金銭的な隔たりがある。アトレティコは基本移籍金を抑えるため、出来高払いボーナスを含めることを望んでいる。

アトレティコは中盤強化の第一候補としてカン・イン・リをマーク。レアル・マドリード入りしたベルナルド・シルバ獲得目前でも方針は変わらなかった。韓国人選手はディエゴ・シメオネ監督とスポーツディレクターのマテオ・アレマニの同意を得ている。

アレマニはバレンシア時代からイ・カンインを知り、昨冬も獲得を後押ししたが、CL制覇直後の戦力維持を優先したPSGが放出を拒否した。