最終節でPSVは3位争いに大きな影響を与える。アイントホーフェンはFCトゥウェンテと対戦し、その結果次第でアヤックスのCL予選出場権の行方が左右される。アヤックスは現在3ポイント差で、逆転には奇跡が必要だ。

アヤックスはホームでユトレヒトに1-2で敗れ、3位の可能性はほぼ消えた。それでも最終節に望みはある。

週末ホームでトゥウェンテに引き分け以上なら、その可能性は消える。 引き分けでもアヤックスの3位は消え、プレーオフへ回る。PSVが引き分け、アヤックスがSCヘーレンフェーンに勝てば5位チームが3位に上がる可能性もあるが、その場合NECがホームでゴー・アヘッド・イーグルスに勝たないことが条件だ。

スパルタ・ロッテルダムに4-0で快勝したFCトゥウェンテは3位に浮上し、自力でCL予選権に王手をかけた。

引き分けでも、NECがゴー・アヘッドに勝てば得失点差次第で逆転される。

アヤックスはSCヘーレンフェーン戦に勝って望みを繋ぐしかない。最終節はPSVが思わぬ主役になるかもしれない、スリリングな結末を迎えるだろう。

ピーター・ボス監督は「勝つことだけを考えている」とトゥエンテに宣言。PSVは最終アウェー戦でゴー・アヘッドを1-4で下した。