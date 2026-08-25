サウジアラビアのアル・ヒラルが、セネガル代表FWイスマイラ・サールの獲得交渉に乗り出した。今夏の移籍市場が閉幕する数時間前に、攻撃陣を強化する狙いがある。

「フット・メルカート」が報じたところによると、「ザイーム（首領）」の首脳陣は、28歳の同選手が所属するイングランドのクリスタル・パレスでの状況について問い合わせを行った。「セルハースト・パーク」での彼の将来をめぐっては不透明感が漂っている。現時点で正式なオファーは提示されていないものの、アル・ヒラルは正式なオファー提示に備え、この選手を直接的な監視下に置いている。

同時に、トルコのガラタサライがサウジ側の試みを阻止しようと動きを強めており、ロンドンのクラブとの間で契約を確実に成立させる金銭的合意に達するべく、進んだ交渉を主導している。これは、セネガル人スターの獲得をめぐり、移籍市場最終盤にリヤドとイスタンブールの間で激しい争奪戦が繰り広げられることを予感させるものだ。

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なお、サールは2024年夏にマルセイユからクリスタル・パレスに加入した。新シーズンのプレミアリーグ開幕戦には出場せず、チームはこの試合を敵地でエバートンに2－0で敗れた。

サールは昨シーズン、クリスタル・パレスで全大会通じて45試合に出場し、21ゴールを挙げ、2アシストを記録した。また、ロンドンのクラブとともにUEFAカンファレンスリーグのタイトルを獲得した。

さらに今夏はセネガル代表としてワールドカップに出場し、4ゴールを挙げたが、ベスト32でベルギーに敗れて大会を去った。