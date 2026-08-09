ワイダード・スポーツは、ヨルダン人守備的ミッドフィールダー、ニザール・アル＝ラシュダンとの最終合意に達した。同選手は今夏の移籍市場期間中に正式にレッドチームの一員となる見込みで、大陸および国内の大会が始まる前にチームの選手層を厚くすることを狙った動きとなる。

27歳のアル＝ラシュダンは、アジアおよび湾岸のサッカー界で豊富な経験を持つ選手のひとりで、過去5年間にわたり6つの異なる移籍先で多彩な経験を積んできた。その舞台はイラク、ヨルダン、UAE、バーレーン、カタールの各リーグに及んでいる。

この代表選手のキャリアは複数のクラブ間での素早い移籍が特徴で、イラクのナウルーズ、ヨルダンのアル＝ファイサリ、UAEのアル＝エマラート、バーレーンのアル＝ハリディヤ、イラクのアル＝ザウラを渡り歩き、直近の所属先であるカタールのカタールSCに至った。そして、モロッコサッカーでの初めての経験へと向かうことになった。

アル＝ラシュダンの過去のクラブでの在籍期間は比較的短いのが特徴で、最も長かった期間でもアル＝ファイサリ、アル＝エマラート、カタールSCの3つの異なるクラブでいずれも6か月を超えず、イラクのナウルーズではわずか4か月を過ごすにとどまった。これは新たな挑戦を常に求める姿勢を反映したプロキャリアとなっている。

ワイダード・スポーツはアル＝ラシュダンのプロキャリアにおける7番目の移籍先となる。これはレッドチームのフロントによる新たな賭けであり、来季に国内および大陸のさまざまな戦線で予想される熾烈な争いを前に、コーチングスタッフが取りうる選択肢を強化する狙いがある。