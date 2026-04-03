最終判決…ドイツの裁判所、ガザに関するアル＝ガジの投稿をめぐる訴訟に決着

ドイツの裁判所は、マインツの元選手でモロッコ系オランダ人のアヌール・アル＝ガジ氏に対する不当解雇をめぐる法的紛争について、最終的な判決を下した。

2023年10月、ガザ戦争に関する投稿をきっかけに、同選手と元所属クラブとの間で対立が生じていた。

こちらもご覧ください

レアル・マドリード、フェルナンデスのために選手を放出する用意

ハキミが明かす：モロッコ代表加入後、スペイン代表でトレーニングした…それが私を遠ざけた

ムバッペ：「ハキミのようなモロッコ人は会ったことがない…初対面の時は私の言っていることが理解できなかった」

当時、ドイツのクラブは、物議を醸す政治的な発言を投稿したオランダ人選手を停職処分にする決定を下した。

その後、マインツはガジが自身の立場を撤回したと発表したが、本人はこれを明確に否定し、後悔していないと主張した。これに対しクラブは直ちに契約を解除し、その結果、彼は150万ユーロを超える補償金を受け取る資格を得た。

マインツはこの件について異議申し立てを行うことを以前に禁じられていたが、この禁止措置に対して上訴した。しかし、上訴も却下され、これにより利用可能な法的手段はすべて尽くされ、この件に関する判決は最終的かつ拘束力を持つものとなった。

裁判所は判決理由において、「このケースでは表現の自由がクラブの利益に優先する」との見解を示し、カタールのアル・サリヤ所属のスター選手に対する賠償金の支払いが正当であることを確認した。