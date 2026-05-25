最悪の結末：ヴォルフスブルクが決勝で敗れ降格

VfLヴォルフスブルクは月曜日、ブンデスリーガから降格した。同日夜行われた昇降格プレーオフ決勝第2戦で、SCパーダーボルンに延長戦の末2-1で敗れた。この結果、パーダーボルンはドイツトップリーグに復帰する。

ヴォルフスブルクはクリスティアン・エリクセン先発で好スタートを切った。開始3分、アミン・ダギムからのパスをミロス・ペイチノヴィッチが決め1-0。

しかしそのリードは長く続かず、DFヨアキム・メーレが短時間に2枚の警告を受けて退場。数的不利となった。

その後もパダーボルンが主導権を握り、バウアーが同点弾を目前に迫る。グラバラはカスタネダの決定機を好守で阻んだ。前半終了間際、クルダのロングスローをビルビヤが至近距離からヘディングで叩き込み1－1とした。

後半もパーダーボルンの勢いは止まらず、ヴォルフスブルクはゴール前で再三危機を凌いだ。セバスティアン・クラースのシュートがポストを叩く場面もあった。

延長終盤、スヴェン・ミシェルのクロスをファーサイドのローリン・クルダが押し込み1-2とした。

終盤、ヴォルフスブルクが反撃したが、塩谷のチャンスも決まらず。この結果、ヴォルフスブルクは来季2部へ。パダーボルンは昇格を決めた。

ヴォルフスブルクは1998年以来、一度も降格することなくブンデスリーガでプレーし続けてきた。