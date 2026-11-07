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リーズ・ユナイテッドのGKジェームズ・トラフォードが、マンチェスター・シティで過ごした厳しい時期について初めて語り、エティハド・スタジアムで定期的に出場できなかったことを「ひどい気分だった」と振り返った。イングランド代表のトラフォードは大きな期待を抱いて少年時代を過ごしたクラブに復帰したが、注目を集めた移籍市場での移籍後、出場機会を得られずにいた。

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エティハドで出場機会を失う

トラフォードはマンチェスター・シティの下部組織で育ち、アクリントン・スタンリーとボルトン・ワンダラーズへの期限付き移籍を経験した。その後、バーンリーへ完全移籍。そこでの成功に満ちた2年間を受け、マンチェスター・シティは昨夏、トラフォードを呼び戻した。

復帰したトラフォードは、ジョゼップ・グアルディオラ監督の下で正GKになることを期待していた。しかし、その望みはすぐに崩れた。移籍市場最終日に、イタリア代表のジャンルイジ・ドンナルンマがマンチェスターにやって来たためだ。

土壇場での補強により、トラフォードは国内でのシーズンのほぼ全期間をベンチで過ごすことになった。8月下旬からプレミアリーグではまったく出場機会がなく、グアルディオラ監督がシーズン最終節のアストン・ヴィラ戦で久々に先発起用するまで、その状況が続いた。

「自分を見失ってしまう」

試合に出られないことは、トラフォードの精神面に大きな負担をかけた。BBCスポーツの取材に応じたトラフォードは、苦しかった日々を率直に振り返った。

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「本当に、本当にひどい気分だった。試合に出られないことがね」とトラフォードは認めた。「いろいろな人に電話をかけて、ただ不満を吐き出していた。多くの人と同じように、仕事で嫌なことがあった日は誰かに電話する。父にも母にも、パートナーにも友人にも電話した。友人に電話するのが好きで、そういうことをじっくり話せる。なかなか面白いんだ」

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その不満が最終的に、夏のエランド・ロードへの移籍につながった。リーズの正GKとなったトラフォードは、継続的な出場が自身の健康と目標のために欠かせなかったと強調した。

「自分の心の健康のために、今季は定期的にプレーする必要があった。試合に出られないと、自分を見失ってしまう」とトラフォードは説明した。「僕がほかの人と違うのかもしれない。分からないけど、毎週試合に出られないのは本当にひどい気分だった。気持ちを前向きに保ち、キャリアをさらに前進させ、かなえたい夢に近づくために、今季は毎週プレーしなければならなかった」

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激動の1年で2つのタイトル

プレミアリーグで出場機会がなかった一方、グアルディオラ監督にとって最後のシーズンとなった今季、トラフォードは国内カップ戦で重要な役割を果たした。EFLカップでは6試合で4度、FAカップでは6試合で3度のクリーンシートを記録し、マンチェスター・シティの両大会制覇に貢献した。

「残念ながら、4つすべてのタイトルを獲得することはできなかった。期待していたようにはいかなかったけど、そういうこともある」とトラフォードは今季を振り返った。「そのときは、できる限り良い方向に持っていこうとしていた。

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「振り返れば、最終的に残念なシーズンだったとは思わない。本当に多くのことを学び、大きく成長し、1年で2つのタイトルを獲得したからだ。

「ひどく落ち込んで、いろいろなことを後悔し、失望を感じたときもあった。でも振り返ると、この経験にとても感謝している。信じられないような1年だった」

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プレミアリーグとイングランド代表での目標

トラフォードはウェスト・ヨークシャーで、求めていた安定した環境を手にした。リーズでのプレミアリーグ最初の9試合ですでに3度のクリーンシートを記録している。当面は、昼のキックオフとなるトッテナム・ホットスパーとのホーム戦で、その好調を維持することに集中する。

クラブでの試合を終えた後は、イングランド代表のトーマス・トゥヘル新監督の下で代表活動に合流する。クラブで継続的に出場できるようになった今、トラフォードはジョーダン・ピックフォードに挑み、イングランド代表の正GKの座を本格的に狙っている。