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公式戦8連勝を飾り、タイトルへの夢も膨らむ。ブラジル人選手が躍動し、得点への関与ではアーリング・ハーランドと肩を並べている。マルコ・ローゼ率いるAFCボーンマスは、今の欧州で最も勢いのあるチームかもしれない。だが数週間前には、外から見ればドイツ人監督の立場が早々に揺らいでも不思議ではなかった。

「私たちは良いサッカーをしていた。クラブで自分の仕事について説明を求められたことは一度もなく、誰もが私たちの進む道を信じていた」。マルコ・ローゼは先日、キッカーにそう語り、結果の面では極めて悪い出だしとなった自身初のプレミアリーグでのシーズンでも、職を失うことを恐れたことはなかったと明かした。AFCボーンマスはリーグ開幕からの6試合でわずか勝ち点3。10月半ばの時点では降格圏の18位にいた。

それからわずか1カ月ほどで、状況は一変した。ローゼのチームは直近の公式戦8試合にすべて勝利。プレミアリーグでも4連勝を飾り、目指していた順位帯にあたる7位へと浮上した。

ローゼの下で迎えた最初の数週間は苦しかった。他のクラブなら早々に立場が危うくなっていたかもしれないが、ボーンマスの首脳陣は冷静さを保った。その判断が実を結んでいる。詳しく見れば、首脳陣の称賛に値する姿勢にも十分な理由があった。

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AFCボーンマスでマルコ・ローゼが引き継いだ重い責任

そもそも、春にイングランド南岸のクラブと2029年までの契約を結んだローゼが引き継いだものは、極めて大きかった。前任者のアンドニ・イラオラは夏にリヴァプールFCへ移ったが、それまでの3年間でボーンマスをイングランドのトップリーグに定着させ、最後にはクラブにとって歴史的な成果まで実現した。2022年にプレミアリーグへ復帰したチェリーズは、イラオラの下で12位、9位、そして昨季は6位に入った。クラブ史上最高の順位を記録し、さらに初の欧州カップ戦出場も果たした。

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イラオラ時代の成功がまだ記憶に新しい中、ローゼにとってドイツとオーストリア以外では初となる挑戦は、結果の面でこれ以上ないほど苦しいスタートを切った。ただ、対戦カードを見るだけでも理由は分かる。ボーンマスはマンチェスター・シティとのアウェー戦でシーズンを始め、続いてエヴァートンFC戦、ニューカッスル・ユナイテッドとのアウェー戦、ブレントフォードFC戦という難しい日程をこなした。さらに強豪のリヴァプールFC、チェルシーFCとも対戦した。

Getty Images

実に厳しい序盤の日程だった。まして、新監督の戦い方を浸透させるには、何より時間を必要とするチームである。結果に結びつかなかった複数の試合で運にも恵まれず、防げたはずの個人のミスで自ら苦境を招いたことは、なおさら悔やまれる。

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「おそらく勝ち点はあと3～6多く取るべきだった」とローゼは苦しい出だしを振り返り、「特に悔やまれるのは、終盤の失点の仕方だ。お粗末なプレーや個人のミスがあった」と指摘した。例えばシティ戦では、ボーンマスは番狂わせまであと一歩に迫り、84分まで1-0でリードしていた。だが、その後のCKでマルク・グエイをあまりに自由にしてしまい、ヘディングで同点ゴールを決められた。さらにアディショナルタイムには、ヨシュコ・グヴァルディオルがスカイブルーズの決勝点を挙げた。

シーズン序盤、たびたび自ら勝機を逃したボーンマス

その1週間後のエヴァートン戦でも、ボーンマスは初勝利をほぼ手中に収めていた。しかし、CKをクリアする場面でマーカス・タヴァーニアとライアン・クリスティーが互いの邪魔をするという、お粗末なプレーが出た。エヴァートンのジェームズ・ターコウスキーはその隙を逃さず、アディショナルタイムに同点弾を決めた。「セットプレーは、例えば私たちが取り組んできた課題の一つだ」とローゼは語る。セットプレーの守備などの問題には、その後、対策が実を結んだという。「時間のかかる過程だったが、今は攻守両面で非常に安定している」

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第3節のニューカッスル戦では2-0のリードを失い、再び終盤に追いつかれた。第4節のブレントフォード戦では、GKジョルジェ・ペトロヴィッチの大きなミスをドイツ代表ケヴィン・シャーデに容赦なく突かれ、勝ち点3を逃した。続いてリヴァプールに0-1で敗れ、10月初めにはチェルシーFCとのアウェー戦で1-5の大敗を喫した。真に懸念を抱かせたのは、この一戦だけだった。

スタンフォード・ブリッジでの大敗は「相当こたえた」とローゼも認める。それまで内容は悪くなかったものの、勝ち点はほとんど得られていなかった。この敗戦には、シーズンを危険な方向へ向かわせる可能性も十分にあった。だが、実際には逆の展開となった。

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ローゼは復調について、チェルシー戦の後に「最後の5％を上積みした。それが重要だった」と説明する。以降は8試合すべてに勝利。中でも、ヨーロッパリーグのACミラン戦、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドとのアウェー戦、リーグカップのアストン・ヴィラ戦で、3試合連続の3-0勝利を収めた。

「監督が僕たちをしっかり一つのチームにしてくれた。今は何を求められているのか、本当によく分かっている。攻撃では流動性を求め、高い位置からプレスをかけることを望んでいる」。センターフォワードのエヴァニウソンは先日、デイリー・メールにそう語った。このブラジル人選手は、ローゼの非常に強度の高いサッカーを支える重要な存在の一人だ。プレスの先頭に立ち、相手DFに次々と効果的な圧力をかけて、自らボールを奪うか、ミスを誘っている。

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エヴァニウソンはローゼの強烈なプレスをけん引する存在

その好例が、代表ウィーク前に行われたイプスウィッチ・タウンとのアウェー戦での2得点だ。2-1で勝利したこの試合で、エヴァニウソンは一時2-0とする得点の前にバックパスを巧みに読み、高い位置でボールを奪った。それが、ライアン・クリスティーのシュートからリーフ・デイヴィスのオウンゴールにつながる攻撃の起点となった。一方、早い時間帯の先制点では、ゴールエリア付近でイプスウィッチのGKクリスティアン・ウォルトンに圧力をかけ、ボールを奪って押し込んだ。

2024年にブラジル代表として2試合に出場した27歳は、ローゼのプレスを重視するスタイルにうってつけだ。今季のプレミアリーグで、ボーンマスは相手のミスを誘って8得点を挙げている。この指標で次に多いチームの2倍だ。その8得点のうち6得点で、エヴァニウソンはボールを奪った選手、または得点者だった。

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直近のリーグ戦5試合では毎試合得点しており、ゴールへの直接関与はすでに9回。現在、シティのスター選手アーリング・ハーランドと並んでプレミアリーグのトップスコアラーとなっている。イプスウィッチ戦の先制点が示したのは、前線でのエヴァニウソンの卓越した働きだけではない。背後の選手たちも、ローゼの戦い方をピッチ上でうまく実践している。ウォルトンがあれほど追い詰められたのは、マーカス・タヴァーニア、タイラー・アダムス、ジャスティン・クライファートがパスコースを的確に塞いでいたからだ。

ローゼのサッカーが今のボーンマスでうまく機能していることは、ほかの数字からも読み取れる。攻撃側の3分の1のエリアでのボール奪取数は、2位のブライトン＆ホーヴ・アルビオンだけがボーンマスを上回る。そうした高い位置でのボール奪取から生まれた得点は、チェリーズの4点がプレミアリーグ最多だ。

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さらに、守備の安定感も増している。直近の公式戦8試合で喫した失点はわずか2。最初の6試合では連続して無失点を記録した。ローゼは、難しいシーズン序盤に「時にはシンプルな解決策も必要だ」と気づいたことが、弱点の解消につながったと説明する。「プレミアリーグでの最初の数週間に、ゴールキックやビルドアップ、そこでのプレスのかけられ方について、全般的に少し適応できた。時には余計なことをせず、相手陣内にボールを運び、そこで押し込むことを試みなければならない」

ボーンマスで充実した選手層を生かすマルコ・ローゼ

それでも「プレーの質は重要だ。その両立ができた」とローゼは言う。ボールを持った時の技術的な質と、時にはシンプルにプレーすること。そしてボールを持たない時には常に強度を保つこと。選手たちも、そうした組み合わせに合っている。エヴァニウソン、才能豊かな同胞のブラジル人ラヤン、オランダ代表ジャスティン・クライファート、クラブを象徴するマーカス・タヴァーニア。特に高い位置からのプレスで重要な前線の選手たちは、技術的な巧みさとともに、躍動感と並外れた運動量を備えている。

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中でもタヴァーニアは際立つ。27歳は2026-27シーズンのプレミアリーグですでに5得点。前線から相手を追い込む力に優れ、左サイドから繰り返しペナルティーエリア中央へ入り込んでゴールを脅かす。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督にとっても候補となるのか。ローゼは先日、「それはトーマスに聞いてほしい」と答え、こう称賛した。「ただ、何人かの選手は自分をアピールできたと思う。特にマーカスは私たちに多くのものをもたらしている。今はよりハーフスペースでプレーし、うまく抜け出している。先ほどペナルティーエリア内への入り方について質問があったが、その通りだ」

Getty Images

ローゼにとって有利なのは、連係ができあがり、まとまったチームを引き継いだことだ。守備の中心だったマルコス・セネシは契約満了後、移籍金なしでトッテナムへ移ったが、失った主力はこの1人だけ。しかも、ベンフィカから移籍金2500万ユーロで獲得したポルトガル代表アントニオ・シルヴァが、その穴を十分に埋めた。

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ローゼは、すでに一定の安定感を持つ、選手層にも厚みのあるチームを土台にできた。最も質の高いMFであるアレックス・スコットは、好調だったここ数週間の試合には出場しておらず、太ももの負傷から復帰するところだ。攻撃の逸材ジュニオール・クルーピも足の負傷から10月末にようやく復帰し、攻撃に新たな選択肢をもたらしている。当初は負傷していた元レヴァークーゼンのアミン・アドリも同様だ。

ボーンマスの連勝を考える上で欠かせない事実

一方で、プレミアリーグでの直近4連勝の相手は、苦境にあるAFCサンダーランドとマンチェスター・ユナイテッドに加え、リーズ・ユナイテッドと昇格組イプスウィッチだった。最初の6節より相手が弱かったことも事実だ。ただ、その分、強豪との対戦をすでにいくつか終えている。代表ウィーク後に控えるノッティンガムとのホーム戦、フラムとのアウェー戦は、見事な快進撃を続ける好機にも見える。

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その間には、ヨーロッパリーグでセルタ・ビーゴとのアウェー戦が待つ。この大会で、ローゼは新天地のクラブとともにすでに歴史をつくった。ボーンマスはクラブ史上初めて臨んだ欧州カップ戦の最初の4試合にすべて勝利。イングランドのクラブとしては史上2例目で、1964年にリヴァプールFCが達成して以来、60年以上ぶりのことだ。

レアル・ソシエダとのアウェー戦で2-1、シュトゥルム・グラーツとミランとのホーム戦でそれぞれ3-0、そして直近のスパルタ・プラハとのアウェー戦で3-1。リーグフェーズでは2位につけ、ラウンド16への直接進出に向けて好位置にいる。ヨーロッパリーグ優勝と、それに伴う、リーグ戦よりおそらく容易な道での来季初のチャンピオンズリーグ出場まで夢見ているのだろうか。「いや、まったく考えていない」とローゼはあくまで控えめだ。

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「今季は試合が一つ少ないだけでも助けになる。だからプレーオフを経ずにラウンド16へ進むこと」に集中したいと、50歳の指揮官は話す。もちろん、イングランド南部でイラオラが築いた土台の上に、さらなる成果を積み重ねることは歓迎するはずだ。苦しい出だしを経て、そのための態勢は整った。