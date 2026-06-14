スペイン紙『マルカ』によると、ジョゼ・モウリーニョ監督はレアル・マドリードでの2度目の指揮に向けコーチングスタッフを編成中だ。最後の1人をまだ決定していない。

同行するスタッフの多くは既に決定していたが、最適任者を見極めるため、最後の1席はあえて空けていた。

日常業務を管理し、戦術を迅速に浸透させるため、必要な人材をスタッフに起用した。

公式発表に先立ち、モウリーニョはバルデベバス練習場を訪れ、新シーズンの準備を早期に始めた。

数日間の滞在では、側近のジョアン・トララオとペドロ・マチャドが同行し、クラブ幹部やコーチングスタッフと会議を行った。 親善試合や夏期トレーニングプログラムなどの来季準備計画も大筋でまとめた。

モウリーニョは会議で、細部へのこだわりと日々のチーム状況を把握する哲学を強調し、「翌日から現場に立ち、誰が早く来て誰が遅刻するかを確認し、すぐにペースを上げたい」と語った。

さらに、最後の1人のコーチ人選も議論された。 モウリーニョは、レアル・マドリードにゆかりのある人物、またはスペインサッカーに精通した人物を望んでおり、候補を絞り込んだ上で最終決定を下す予定だ。

候補者の中には元ポルトガル代表DFペペがおり、モウリーニョとの強い絆とクラブ環境への理解が評価されている。 2010～2013年も共闘したため、再タッグの噂に拍車がかかっている。

ただし現時点ではペペが最有力ではなく、公式接触も確認されていない。モウリーニョは最適な人材を選ぶため、引き続き慎重に代替案を検討している。