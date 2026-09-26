最後の舞台の前に：スカローニがメッシとの別れの舞台裏を明かす

世界中のサッカーファン、そしてアルゼンチン代表を愛する人々は、感動的で特別な一戦へと向かおうとしている。それは、伝説リオネル・メッシの国際的キャリアにおける最後の舞台となる試合だ。

昨年8月末に国際試合からの引退を発表したアルビセレステの主将は、来る10月6日に首都ブエノスアイレスでベナン代表を相手に、アルゼンチンのユニフォームを着て臨む最後の試合を戦う。

この一戦は、バロンドールを8度受賞した男が2005年のデビュー以来203試合の国際試合に出場し125得点を挙げてきた歴史的な一章を閉じるものであり、彼にとってはホームで自らのファンの前で最後の別れを告げる機会となる。

感情のにじんだ記者会見の中で、アルゼンチン代表監督のリオネル・スカローニは、この特別な夜に感情を抑えることの難しさを認め、「フットメルカート」が伝えたところによると、次のように語った。「泣かずにいるのは極めて難しいだろう」。

スカローニは、チームの主将に「彼が望み、好むやり方で別れを告げる」機会を与えることに全力を尽くしていると強調した。さらに、このタンゴの監督は、この記念試合を実現させるために自ら個人的に動いたことを明かし、こう説明した。「私は自分の役割を果たした。彼の別れの夜に立ち会いたかったからだ。そして、将来自分がこのポストにとどまるかどうかわからない以上、彼がこの一戦に出場できるよう、できる限りのことを尽くした」。

一方、2018年から代表の指揮を執り、現行の契約が来る12月31日に満了するスカローニは、自らの監督としての将来についての詳細に踏み込むことは避け、現時点でこの件に関して特筆すべき進展はないとの見方を示した。しかし、10月26日にイギリスの首都ロンドンで授賞式が開催されるバロンドールについて触れた際には、より明確な姿勢を見せた。メッシが自身の歴史における9個目の個人タイトルを手にする可能性を持つ中、このアルゼンチン人指揮官は自らの選好をはっきりと断言し、こう語った。「もし史上最高の選手を称えることが問題なのであれば、答えは決まっている」。