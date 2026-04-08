最後の望み…ジダンの亡霊がレアル・マドリードを脅かす

レアル・マドリードは、チャンピオンズリーグの準々決勝敗退が目前となり、今シーズンをタイトルなしに終えることになりそうだ。

バイエルン・ミュンヘンは火曜日の夜、レアル・マドリードの本拠地「サンティアゴ・ベルナベウ」で2-1の勝利を収め、チャンピオンズリーグ準決勝進出に向けて重要な一歩を踏み出した。

第2戦は来週水曜日にアリアンツ・アレーナで行われ、チャンピオンズリーグ準決勝進出チームが決定し、パリ・サンジェルマン対リヴァプールの勝者と対戦することになる。

関連記事：アルベロアが挑発「ミュンヘンで勝てるチームがあるとすれば、それはレアル・マドリードだ」

スペイン紙『マルカ』は、レアル・マドリードがタイトルなしのシーズンに向かっていると報じた。これは2020-2021シーズン以来のことだ。

同紙はさらに、2025-2026シーズンはレアル・マドリードの暗い歴史に刻まれる可能性があると付け加えた。同クラブがタイトルを一つも獲得せずにシーズンを終えるのは、ジネディーヌ・ジダン監督の2年目にあたる2020-2021シーズン以来のことだからだ。

コロナ禍の影響が色濃く残ったそのシーズン、レアル・マドリードはラ・リーガでアトレティコ・マドリードに次ぐ2位となり、チャンピオンズリーグでは準決勝に進出したものの、チェルシーに敗れて敗退した。

その他のカップ戦での成績は期待外れだった。スペイン・スーパーカップでは準決勝でアスレティック・ビルバオに敗れ、コパ・デル・レイでは1回戦でアルコヤノに敗退した。

一方、レアル・マドリードは今シーズンのリーガ・エスパニョーラで首位バルセロナに7ポイント差の2位につけており、スペイン・スーパーカップ決勝では宿敵カタルーニャのライバルに敗れたほか、コパ・デル・レイではアルバセテに敗れてベスト16で早期敗退を喫した。

レアル・マドリードにとって最後の望みは、アリアンツ・アレーナでホームのバイエルン・ミュンヘンを下し、チャンピオンズリーグでの戦いを続けることにある。

しかし、もしレアル・マドリードがドイツでの敗北を確定させ、欧州の大会から敗退することになれば、2025-2026シーズンは、タイトル獲得という点において、2024-2025シーズンと同様に失望のシーズンとなるだろう。2024-2025シーズン、レアル・マドリードはわずか7つの大会に出場しただけで、 獲得したのはUEFAスーパーカップとインターコンチネンタルカップのみであり、これが最終的にカルロ・アンチェロッティのレアル・マドリード監督退任につながった。