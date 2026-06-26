最後の手段…アシュラフ・ハキミ氏が公判送致の決定に異議申し立て

パリ・サンジェルマンのDFアシュラフ・ハキミは、2023年2月の女性強姦罪で有罪となった。判決から1週間後、彼は刑事裁判所への送致決定を不服として最高裁へ上告した。

弁護団はこの上訴を、2月末の捜査裁判所決定を覆す最後の手段として行った。先週金曜日、控訴裁判所は「オードセーヌ」地方裁判所で審理する十分な証拠があると判断し、決定を支持した。 とフランス紙『ル・パリジャン』が伝えた。

この展開は、彼が2026年W杯で「アトラスの黒豹」の主将としてベスト32進出を果たし、オランダとの大一番を控える中での出来事だ。

この状況下でもハキミはSNS「X」で迅速に反応し、裁判を強く待ち望んでいると強調した。「長年にわたり沈黙を守ってきた。尊厳を保ち、忍耐強くあり、正義を信じれば正しい判断が下されると信じていた。 しかし今日、私とは無関係な物語が、私の家族や人生、そして何よりも真実を犠牲にして語られている。時には自分が格好の標的になっていると感じることもあるが、私は初日からこの裁判を待ち望んでいたし、今や待ちきれないほどだ……そしてついに、私は自分の言葉を語ることができるだろう」

この事態でもモロッコ代表はハキミを支持。スコットランド戦後、ワヒビ監督は「ハキミは絶好調で、チームも彼を支えている」と語った。 「アシュラフ・ハキミは元気で喜びに満ちている。皆で彼を支え、彼は素晴らしい試合をした。我々は冷静で、彼も落ち着いている。内面は平和だ」。

数日後、控えGKのムニール・アル・マフムディも「全員がアシュラフを支持している。彼は我々の模範だ。何があっても彼を守る」と語った。