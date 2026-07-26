アルゼンチン人の若手フランコ・マスタントゥオーノが、レアル・マドリードでのキャリアにおいて重大な岐路に立たされている。名門クラブに加入してから1年足らずでのことであり、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの新たな戦術プランのもと、レンタルでの放出が有力視される状況となっている。一方で選手本人はサンティアゴ・ベルナベウに残留する意思を強く示している。

スペイン紙『アス』が明らかにしたところによると、18歳のマスタントゥオーノの立場は、モウリーニョが指揮を執って以降、大きく複雑化した。優先順位においてヴィニシウス・ジュニオール、ブラヒム・ディアス、アルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバといったチームのスター選手たちの後塵を拝する形となり、順位を下げているためだ。さらにライプツィヒからのヤン・ディオマンデの加入の可能性もあり、彼への包囲網はいっそう狭まっている。

期待から失望へ

わずか1年前、マスタントゥオーノは欧州の巨大クラブたちの注目の的だった。レアル・マドリードとパリ・サンジェルマンの間で繰り広げられた激しい争奪戦は、スペインのクラブに軍配が上がる形で決着した。そしてシャビ・アロンソ監督のもと、右ウイングで有望なスタートを切ったが、次第に先発の座を失っていき、シーズン終盤には出場の枠外に置かれる自分を見出すこととなった。この結果、2026年ワールドカップのアルゼンチン代表メンバーからも外れることになった。

動き出すレンタル市場

2031年6月まで契約を結んでいる選手をレンタルで放出したいというレアル・マドリードの意向が明確になるにつれ、より多くの出場時間を与えるために彼の獲得に関心を寄せるクラブの数が増えている。リストの筆頭にはアルゼンチンのリーベル・プレート、インテル・ミラノ、スタッド・レンヌが並び、さらに新たな2つの候補として、彼の元指揮官であるアルバロ・アルベロアが率いるイングランドのフルアム、そしてイタリアのフィオレンティーナが挙がっている。

直近のテストでの期待外れのパフォーマンス

さらに事態を悪化させたのは、マスタントゥオーノがアルコルコンとの準備段階の親善試合で与えられたチャンスを活かせなかったことだ。チームは1-0で勝利したものの、彼は精彩を欠くパフォーマンスに終始し、居心地の悪そうな様子を見せた。PKを得た後でさえ求められる水準を示すことができず、彼の競争力に対する疑念を深める結果となった。

このアルゼンチン人選手には、あと2試合の親善試合が残されている。1試合目は次の火曜日にレガネス戦、2試合目は次の土曜日にフィオレンティーナ戦だ。ライバルたちが不在の中で自らの実力を証明する場となるが、彼の将来はほぼ決定的なものとなっており、これらの最後のチャンスがレンタルに関するレアル・マドリード首脳陣の計画を変える可能性は低いとみられている。