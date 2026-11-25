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ドルトムントがユネス・エブヌタリブの獲得を内部で検討しているが、関心を寄せるのは同クラブだけではないようだ。

『シュポルト・ビルト』によると、スポーツディレクターのオーレ・ブックとエブヌタリブは現在も緊密に連絡を取り合っている。ブックを追ってエルフェアスベルクからドルトムントに移った側近のダヴィド・ブラハも、ドイツ代表FWと定期的に連絡を取っているという。

この関係は最終的にドルトムントにとって大きな武器となるかもしれない。同誌によれば、エブヌタリブの獲得はすでにチーム編成会議で議題に上がったが、具体的な動きには至っていない。

それでも23歳のFWは獲得候補に入っており、成長を見守っているという。アイントラハト・フランクフルトで成長を続け、定期的に得点を挙げれば、将来のドルトムントのストライカーになり得ると見ているようだ。

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エブヌタリブ、フランクフルトでの現状に不満か

『シュポルト・ビルト』は、エブヌタリブ自身が近いうちにSEGを離れることに前向きかもしれない兆候として、アイントラハトが2031年までの契約を見直し、基本給の120万ユーロを引き上げようとしていたにもかかわらず、これまで進展がない点を挙げている。

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その一因は、『シュポルト・ビルト』によれば、エブヌタリブがフランクフルトで完全には満足していないことかもしれない。同誌は、本人が十分に評価されていないと感じていると報じた。ヨナタン・ブルカルトと同じく10試合で6得点1アシストを記録しているにもかかわらず、クラブ内のFW序列ではブルカルトより下に置かれ、すでに公式戦4試合で先発を外れていることに戸惑いを覚えているという。

Getty Images

バイエルンもケインの控えとしてエブヌタリブを狙う？

エブヌタリブが近いうちに移籍を望む場合、 ユヴェントスとトッテナムからも関心を寄せられているものの 、本人はブンデスリーガに残ることを強く望んでいるという。身長191cmのFWには、ドルトムントに加えてバイエルンも関心を寄せているようだ。ハリー・ケインの離脱と、その控えがいないことを踏まえれば、冬にも獲得に動く可能性がある。ただし、ドルトムントにはブックと選手の緊密な関係という強みがあるかもしれない。

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ブックは、地域リーグのFCギーセンで埋もれていたエブヌタリブを、移籍金1万5000ユーロで 2部のSVエルフェアスベルクへ引き抜いた 。23歳のFWはそこで瞬く間にリーグ屈指のストライカーとなり、2026年1月に移籍金800万ユーロでフランクフルトへ移籍。ユルゲン・クロップ監督の下でドイツ代表選手となった。エブヌタリブはブックについて「僕のキャリアにとって非常に大きな役割を果たしてくれた」と語り、自身のキャリアを救った人物と考えている。ドイツ代表に初招集された後、すぐにブックへ連絡して感謝を伝えたという。

一方、『シュポルト・ビルト』によれば、フランクフルトは3000万～4000万ユーロの移籍金でエブヌタリブの放出に応じるという。ただ、ドルトムントにとっては、さらにFWを獲得する必要があるのかという疑問が残る。

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ファビオ・シウバとセルー・ギラシのコンビは今季、十分に機能している。2人はすでに合計14得点を挙げており、ニコ・コヴァチ監督がそろって起用した際には息が合うと繰り返し語っている。ギラシの契約は2028年まで。30歳のFWは昨夏にも退団を考えており、最近もその意向を隠していない。

今後数週間で契約延長に向けた話し合いが始まる見通しだが、ギラシがドルトムントとの再契約を望むかどうかが焦点となる。望まない場合、契約満了が近づくなかで、夏に両者の道は分かれることになりそうだ。遅くともその時点で、ドルトムントにはFWの補強が急務となる。