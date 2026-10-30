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ティエリ・アンリは、ハリー・ケインが歴史的なバロンドール受賞を果たしたことを受け、称賛を惜しまず、「完成された選手の完璧な手本」と評した。伝説的なFWはまた、ピッチ外での取り組みが評価され、ソクラテス賞を受賞したアーセナルのブカヨ・サカにも賛辞を送った。

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イングランドの2人が受賞

アンリは、バロンドールの授賞式で栄誉に輝いたイングランドのケインとサカを称賛した。ケインはサッカー界で最も権威ある個人賞を受賞し、サカは人道支援活動を評価された。

最近のインタビューで、フランスの伝説的FWは、2人が世界的な舞台で表彰されたことへの喜びを語った。それぞれの受賞を支えた要因として、ケインのたゆまぬ努力とサカの優れた人柄を挙げている。

完成された選手、ケイン

アンリは特にバイエルンのFWケインを高く評価。キャリア初期に複数のクラブへの期限付き移籍を経験し、世界のサッカー界の頂点にたどり着いた歩みを振り返った。

「ハリー・ケインの受賞は当然だ。彼は努力の申し子だ。子どもたちに『一生懸命努力すると、どうなるか見てごらん』と言える存在だ」とアンリは『Betway』に語った。「期限付き移籍でプレーしたチームを見てほしい。レスター、ミルウォール、ノリッジだ」

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「彼は生粋のゴールスコアラーだった。そこからどう進化し、どう賢くなり、どう中盤に入るようになったかを見てほしい。守備も攻撃もするし、下がって2人のセンターバックの間でボールを受ける」

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サッカーの知性と謙虚さ

ケインの戦術面での成長について、アンリはイングランド代表主将が並外れた試合を読む力を持つと指摘した。「バイエルンが前線に3人を残していると見抜いて、コーナーからゴールキックを蹴る。彼は一歩先を行っている」

「彼は完成された選手だ。だからバロンドールの受賞は当然で、努力を重ねてきたキャリアへの報いだ。心から敬意を払わなければならない」

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元アーセナルFWのアンリは、優れた連帯活動を称えるソクラテス賞をサカが受賞したことも同じように喜んだ。感情のこもったウィンガーの受賞スピーチと、注目を浴びていないときも地に足のついた人柄を称賛した。

「スピーチであの手紙を読んだとき、彼がどれほど感極まっていたか、見ただろう。あれが私の知るブカヨ・サカだ」とアンリは説明した。「彼は謙虚で、周囲には良い人たちがいる。家族も素晴らしいし、パートナーも素晴らしい」

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クラブと代表で示す高い基準

ケインとサカはそれぞれ、バイエルンとアーセナルでの国内での戦いに再び集中する。現在ケインはバイエルンのブンデスリーガ制覇を目指す戦いをけん引し、サカはアーセナルが主要タイトルを追う上で引き続き中心的な存在となっている。

新たな栄誉を手にしたイングランド代表の2人は、シーズンが進む中、クラブと代表の双方で最高水準を示し続けることだろう。