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レアル・マドリーのFWエンドリッキは、ブラジル代表としてプレーすることが今もサッカーにおける最大の喜びだと語った。20歳のストライカーは、土曜日にシンガポールで行われる国際親善試合を前に、日本との再戦に向けて準備を進めている。

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エンドリッキ、ブラジル代表への生涯にわたる献身を改めて表明

レアル・マドリーのFWエンドリッキがブラジル代表への揺るぎない思いを語り、現役生活を通じて代表から招集されれば必ず応じると誓った。まだ20歳ながら、すでにフル代表で24試合に出場しており、チーム内でも経験豊富な若手選手の一人となっている。

エンドリッキは火曜日の記者会見で、国を代表してプレーすることが何よりの栄誉だと強調した。

ブラジルが国際親善試合に向けて準備を進めるなか、エンドリッキは現在、チームとともにシンガポールに滞在している。

エンドリッキ、代表への誇りと五輪代表とのつながりを語る

代表のユニフォームに懸ける思いを振り返ったエンドリッキは、求められればどの年代の代表でもブラジルのためにプレーする意思を明確にした。

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「代表チームにいること以上に素晴らしいことはありません。代表でプレーすることは、僕にとって最大の情熱であり、最大の喜びです。いつも代表の力になりたいと思っています」とエンドリッキは語った。

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また、U-20代表と五輪代表の監督を務めるパウロ・ヴィクトルとの強い信頼関係にも触れ、こう続けた。「どこに招集されても行きます。五輪代表であれフル代表であれ、ブラジル代表のためにプレーするのですから。引退するまで、現役生活を通じて、代表のためにプレーできる機会があれば、必ず応じます」

ワールドカップの日本戦、劇的な逆転勝利を振り返る

エンドリッキが今回の代表活動で臨む試合には、日本との再戦も含まれる。最近のワールドカップのラウンド16で繰り広げた劇的な対戦が思い起こされる一戦だ。

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その試合では、ルーカス・パケタの負傷を受けてエンドリッキがハーフタイムから出場し、2-1での印象的な逆転勝利に貢献した。

「あの日本戦はとても特別でした」とエンドリッキは振り返った。「リードを許していましたが、逆転してブラジルの勝ち上がりを決めることができました。代表での僕のキャリアにおける、もう一つの前進でした」

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ブラジル代表、シンガポールでの日本戦へ準備

ブラジルは11月14日（土）、シンガポールのナショナルスタジアムで日本と対戦する。キックオフはブラジリア時間午前7時15分の予定だ。

過去の対戦成績ではブラジル代表が日本を大きく上回るが、エンドリッキは今回も厳しい戦いになると予想している。

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「日本の実力は分かっていたので、とてもいい試合になりました。次の試合も変わらないでしょう」とエンドリッキは締めくくった。「日本には経験豊富で優れた選手がたくさんいます。ベストを尽くして勝利をつかみたいです」