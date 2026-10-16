「最初はもちろん少し複雑です。それまでユリアンのような監督の下にいたなら、まったく違います。ユリアンにはユリアンの強みがあり、クロッポにはクロッポの強みがあります。ただ、彼の場合はエネルギーを使うことが中心で、とにかく後ろに走って戻る。とても守備的で、全力を尽くさなければなりません。それは練習でも感じます。みんなが全力で取り組んでいて、彼と仕事をするのはとても楽しいです」とカールはDAZNで語った。

クロップの下では、代表選手たちが従わなければならない新たな行動上の決まりもあるという。「ルールが増えました。例えば食事中に携帯電話を使うことは認められません。選手たちは一緒に会話をするべきですし、試合当日もロッカールームに携帯電話を持ち込めません」。それでもカールは「とても、とても楽しい1週間だった」と話した。

自身のワールドカップ出場を逃す原因となった夏の重い筋肉の負傷を経て、この10代の選手は現在、まだ始まったばかりのキャリアで難しい時期を迎えている。 カールはすでに復帰を果たしたものの、昨季最大級の躍進を遂げた選手の一人となった当時の力は、まだ取り戻せていない。

FCバイエルンとドイツ代表で調子を落とすレナート・カール

それでもカールは、新監督クロップの下で行われる最初の代表戦4試合に向けた大人数のメンバーに入り、オランダ戦（1-1）とギリシャ戦（0-1）の最初の2試合を終えた後、カリム・アデイェミに代わって加わった。

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「まだ少し痛みがあったので、最初の週は参加していませんでした。コンディションを保てるよう、いつも体づくりに懸命に取り組んでいます」とカールは説明した。クロップ体制下での代表出場は、これまでギリシャとの0-0の試合が唯一で、その試合では自身の考えでは「いいプレーができた」という（SPOX採点：3.5）。

ただ、バイエルンでの直近の先発出場については、少なくとも同じようには思っていないだろう。チャンピオンズリーグのバイキング・スタバンゲル戦（3-3）でカールはトップ下として先発したが、序盤に放った脅威とならない2本のシュートを除けば目立ったプレーはなく、ハーフタイムに交代した（SPOX採点：5）。

11月にも、その時には大幅に人数が絞られるクロップのメンバーに選ばれたいのなら、今後数週間で調子を上げなければならない。ただ、ミュンヘンでは選手層の薄さと過密日程から、カールには引き続き必然的に実力を示す機会が訪れる。ミュンヘンの攻撃陣では、ほかの選手たちもそれぞれ異なる理由で苦しんでいる。

スタバンゲルでカールに代わって後半から出場したイスマエル・サイバリは、終盤に再び交代した。ジャマル・ムシアラはまだ復帰に向けて取り組んでいる。セルジュ・ニャブリは負傷から復帰したばかりで、本来の力を取り戻す途上にある。ルイス・ディアスはここ数週間、硬さが見られる。マイケル・オリーセはスタバンゲルでの退場による出場停止で、次のチャンピオンズリーグ、アーセナル戦を欠場する。

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